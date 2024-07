video suggerito

Melissa Satta a Porto Cervo con Carlo Beretta: il top crochet costa 40 euro Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una coppia da diversi mesi ormai: i due sono in vacanza in Sardegna, terra d’origine della conduttrice, insieme al figlio di lei, Maddox. Per una gita in barca, la showgirl sfoggia una maglia crochet low cost. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Beretta e Melissa Satta

Melissa Satta è in vacanza con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La coppia, uscita allo scoperto qualche mese fa durante una vacanza in Grecia, sembra essere più affiatata che mai: i due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, terra d'origine della showgirl. Con loro c'è anche Maddox, il figlio della conduttrice avuto dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng. Nelle scorse settimane, poi, i due sono stati immortalati a Forte dei Marmi, in Versilia, località di mare dove Beretta passa le estati anche con la famiglia. Per una giornata in barca, Melissa Satta indossa un top crochet low cost.

Il look per il mare di Melissa Satta

Il crochet è sicuramente la tendenza della Primavera/Estate 2024. Rilanciati da Chiara Ferragni e da diverse altre star, i capi in maglia realizzati all'uncinetto sono chic e versatili. Possono essere adatti per una serata in riva al mare oppure perfetti per una giornata estiva: i capi crochet sono un must have sia nei classici colori bianco e nero, come il top scelto da Melissa Satta, sia in versione multicolor. Per una giornata in barca, la showgirl sceglie una maglia crochet chemisier, che ricorda il design di una polo con colletto, in versione black and white firmata Zara.

Carlo Beretta e Melissa Satta in Sardegna

Il top chemisier crochet a righe con collo a revers e maniche lunghe è la maglia ideal per le giornate calde ma ventose in spiaggia. Lavorato a maglia, il top ha la stessa chiusura della polo con piccoli bottoni: Melissa Satta la abbina a un paio di shorts in denim a vita alta, ma sul sito del brand spagnolo troviamo anche gli shorts coordinati con la stessa texture. La maglia crochet ha un design a righe nere e bianche e costa 40 euro sul sito del marchio: con i saldi estivi il top costa 7,95 euro. Un'ottima ispirazione per coloro che vogliono seguire il trend crochet rimanendo però su colori e design minimal.