video suggerito

Melissa Satta col coordinato a righe si gode un romantico tramonto con Carlo Beretta Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono in vacanza insieme in Grecia: le foto condivise sui social confermano la relazione di cui si vociferava da un po’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Satta e Carlo Beretta, @melissasatta

Archiviate le precedenti relazioni sentimentali, Melissa Satta e Carlo Beretta hanno voltato pagina e lo hanno fatto insieme. Lui è reduce dalla relazione con Giulia De Lellis, lei ha da poco chiuso la storia con Matteo Berettini. Hanno ritrovato l'amore l'uno tra le braccia dell'altra. La foto condivise sui social, durante la vacanza romantica in Grecia, confermano le voci che si rincorrevano da giorni: sono ufficialmente una coppia.

La trendy vacanza di Melissa Satta col nuovo fidanzato

Gite in barca, tramonti romantici, cene a lume di candela, panorami da sogno, ma soprattutto la compagnia della persona amata: l'estate di Melissa Satta non poteva cominciare in modo migliore. L'ex velina ha ritrovato l'amore: dopo l'addio a Matteo Berrettini (una relazione molto criticata e al centro di forte attenzione mediatica) ha ora ufficializzato la storia con Carlo Beretta.

Anche lui è single da poco: circa tre mesi fa ha chiuso il fidanzamento con Giulia De Lellis. Le voci su questa nuova coppia si rincorrevano da diverse settimane. Erano stati avvistati a Madrid, durante in bruch in terrazza. Ora invece sono volati in Grecia e non hanno alcuna intenzione di nascondersi. Lo confermano anche le foto sui social, dove si sono mostrati insieme.

Leggi anche Melissa Satta in Grecia con Carlo Beretta: look crochet e borsa di paglia per la vacanza di coppia

T-shirt nera per lui, completo a righe per lei con camicia dalle maniche arrotolate, davanti a un romantico tramonto sul mare. Il coordinato è uno dei trend di stagione, immancabile nel guardaroba delle vacanze e perfetto per dei trendy look balneari. Melissa Satta lo ha scelto nell'intramontabile fantasia a righe, anche questa gettonatissia, un evergreen che non passa mai di moda.