Victoria De Angelis in colbacco e reggiseno peluche lancia un progetto da solista senza i Maneskin Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, lancia il suo primo mixtape da solista: la musicista ha presentato il progetto postando una foto in reggiseno e colbacco.

A cura di Arianna Colzi

Victoria De Angelis

Victoria De Angelis lancia il suo progetto solista. La bassista dei Maneskin ha pubblicato sul suo profilo Instagram un brano dal sound elettropop chiamato Victoria's treat. Il singolo, presentato come un mixtape curato da De Angelis, ha sulla copertina un paio di slip rosa in raso con la scritta Victoria al centro. Per lanciare il suo primo lavoro senza il coinvolgimento della band, la bassista ha pubblicato una sua foto dal look molto edgy.

Il look dark di Victoria De Angelis

Dopo aver trascorso una settimana all'insegna della moda a Milano, Victoria De Angelis ha lanciato il suo primo mixtape senza i Maneskin. Per questo progetto parallelo alla band romana, la bassista ha pubblicato una sua foto su Instagram dal look particolare. Trucco dark marcato, con tanto di eyeliner e tinta labbra rossa, e colbacco nero in pelo: sono gli elementi di questo scatto aggressivo di Victoria De Angelis. Il copricapo arriva fino alle spalle, riprendendo la stessa texture del reggiseno, anche questo total black e con le coppe in pelo.

Il look in pelo di Victoria De Angelis

A rendere il look decisamente dark ci sono questa sorta di polsini quasi in stile vichingo, interamente realizzati in pelle e tempestati di borchie. A completare questo outfit total black non manca anche un ciondolo a forme di croce gigante: anche nei concerti dei Maneskin, Victoria De Angelis è solita sfoggiar gioielli con grandi croci, sia al collo, sia come orecchini.

La copertina del singolo di Victoria De Angelis