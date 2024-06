video suggerito

Victoria De Angelis cambia stile: niente più borchie, ora punta su colori pastello e ruches Victoria De Angelis continua la sua carriera da deejay: il tour solista sta facendo tappa nei principali locali europei dove la bassista dei Maneskin sfoggia un nuovo stile.

A cura di Arianna Colzi

Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha da pochi mesi iniziato un tour solista come deejay nei principali club e festival internazionali. Dopo una serie di look dark tempestati di borchie o dai riferimenti bondage, la musicista italiana cambia look per l'estate 2024, optando per nuances e tessuti più delicati ed estivi. De Angelis ha postato su Instagram uno dei look sfoggiati nelle date in Croazia e in Germania ricevendo i complimenti dei fan.

Il look estivo di Victoria dei Maneskin

"Cute & bossy", si definisce Victoria de Angelis. La bassista e deejay sfoggia un paio di cuissards rosso ciliegia abbinati a un paio di shorts con ruches e lacci incrociati sui toni del lilla. Questa mise molto estiva si completa con un top a forma di cuore anche questa sui toni del pervinca e un chocker sullo stesso tono: una tonalità, quella del lilla, che rende leziosa anche accessori sensuali come la collana intorno al collo. Il cambio di stile, però, non lascia da parte gli occhiali da sole a mascherina, uno dei trend di inizio anni Duemila amatissimo dalla bassista dei Maneskin.

Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, però, non rinuncia agli outfit più sensuali come quello sfoggiato in Germania, dove ha indossato una mini tunica monospalla in pizzo, che copriva il bikini total black, il colore a cui raramente rinuncia. Nel post riassuntivo di questo tour solista c'è spazio anche per gli scatti con la modella brasiliana Luna Passos, sua fidanzata da diversi anni: anche sui social, Victoria De Angelis non manca mai di condividere qualche foto delle due sempre più innamorate.

