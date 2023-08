Victoria dei Maneskin posa in bikini e rilancia gli occhiali a mascherina degli anni 2000 Victoria De Angelis si sta godendo le vacanze ai Caraibi con la fidanzata Luna ma non per questo ha dimenticato i fan. Si è immortalata in bikini, rilanciando gli occhiali a mascherina in pieno stile anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

Gli ultimi anni sono stati particolarmente intensi per i Maneskin: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno cominciato a girare il mondo con la loro musica rock e da allora non si sono mai fermati. Hanno conquistato l’Europa, il Sud America, gli Stati Uniti e addirittura l’Asia, scalando le classifiche internazionali con ogni loro hit. Ora, dopo alcune tappe italiane che hanno registrato il sold-out, si sono concessi finalmente qualche giorno di riposo. Non per questo hanno abbandonato i fan, anzi, continuano a mantenere un rapporto diretto con loro attraverso i social. La più attiva sembra essere Victoria De Angelis, attualmente alle prese con una paradisiaca vacanza ai Caraibi.

Il micro bikini di Victoria

Victoria De Angelis è volata ai Caraibi con la fidanzata Luna Passos e, tra panorami da sogno, mare cristallino e atmosfere super rilassate, si sta godendo al massimo la pausa estiva. Se qualche giorno fa aveva provocato i followers con un’audace foto in topless "censurata" con delle stelline sui capezzoli, ora è tornata a postare su Instagram ma questa volta in costume. Ha seguito il trend dei micro bikini e ha indossato un due pezzi verde oliva, per la precisione un modello in pieno stile anni 2000 con tanga sgambatissimi con i laccetti laterali e reggiseno a fascia non imbottito decorato con un anello al centro del décolleté.

Victoria in bikini

Victoria De Angelis con gli occhiali vintage

A fare la differenza nel look balneare di Victoria sono stati gli accessori. Al di là dei gioielli dall’animo rock, dal bracciale a catena alla collana con la maxi croce total silver, la bassista ha indossato anche un paio di occhiali a mascherina con la montatura bianca e le lenti sfumate sui toni del marrone. I nostalgici avranno sicuramente riconosciuto il modello: si tratta dei Carrera vintage che spopolavano all'inizio degli anni 2000 e che a quanto pare sono tornati in voga. Capelli spettinati e bagnati, broncetto e tatuaggi in vista: la bassista dei Maneskin è in assoluto la regina di stile rock dell'estate 2023. In quanti rispolvereranno gli occhiali da sole Carrera durante le vacanze?

