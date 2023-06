Victoria dei Maneskin dà il via all’estate col micro bikini colorato Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha dato il via alla sua estate. Lo ha fatto con una foto in bikini e ne ha approfittato per lanciare il trend dei micro due pezzi colorati.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin si stanno godendo il meritato riposo dopo un lungo tour europeo che li ha visti protagonisti negli ultimi mesi. Nonostante siano lontani dai palcoscenici internazionali, non si sono dimenticati dei fan, anzi, continuano ad aver un rapporto diretto con loro attraverso i social, dove documentano regolarmente la loro quotidianità. Se da un lato Damiano David sta affrontando la rottura con la fidanzata storica Giorgia Soleri tra nuove acconciature e look animalier, dall'altro la bassista Victoria De Angelis ha pensato bene di sfoggiare il suo primo bikini dell'anno, dando così il via all'estate 2023

Victoria De Angelis segue il trend dei micro bikini

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Victoria De Angelis e il motivo è molto semplice: oltre ad aver posato a Formentera con Luna, la nuova fidanzata, è anche stata l'artefice dell'incontro di Damiano con Martina Taglienti, la sua amica modella con cui il cantante è stato paparazzato in discoteca alle prese con un bacio appassionato. Come ha risposto ai vari gossip che la riguardano? Semplicemente ha continuato a documentare la sua vacanza e lo ha fatto con la prima foto in bikini dell'anno. Niente topless o provocazioni, ha seguito il trend dei due pezzi mini, dando prova di essere una vera e propria icona fashion.

Victoria col bikini brasiliano

Il due pezzi brasiliano di Victoria

Per dare il via alle sue vacanze estive Victoria ha deciso di rendere omaggio al Brasile con un micro due pezzi ispirato ai colori del paese, il verde e il giallo. Si tratta di un modello con il reggiseno a triangolo portato abbottonato dietro al collo e con un tanga sgambatissimo coi laccetti laterali decorato con la bandiera del paese sudamericano all'altezza delle parti intime. La bassista si è lasciata immortalare prima a figura intera, rivelando così gli addominali scolpiti, e subito dopo ha fatto un primo piano sugli slip, dai quali ha fatto fuoriuscire una margheritina gialla. Tatuaggio sul fianco in mostra, occhiali da diva e irriverenza da vendere: di sicuro Victoria continuerà a servirsi dei social per infiammare la bella stagione.