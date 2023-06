Victoria De Angelis dei Maneskin bacia Luna, la nuova fidanzata, nelle acque di Formentera Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si concede dei giorni di relax a largo di Formentera. Con lei, la sua nuova fidanzata Luna, oltre che i suoi amici e compagni di band Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

A cura di Ilaria Costabile

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si gode una giornata di relax in barca a largo di Formentera. I fotografi del settimanale Chi l'hanno beccata mentre si scambiava abbracci e tenerezze con Luna, la sua nuova fidanzata. Insieme alla coppia, anche il batterista e il chitarrista della band romana, insieme ad altri amici.

Victoria De Angelis e la nuova dolce metà

Dopo la partecipazione al Primavera Sound Festival a Barcellona, alcuni membri dei Maneskin hanno deciso di concedersi il meritato relax nelle vicine Baleari. A bordo di una barca, con al seguito un gruppo folto di amici. Victoria De Angelis viene ripresa dai fotografi del settimanale Chi mentre si fa fotografare da un'amica, mentre abbraccia la sua nuova fidanzata, Luna, con la quale si scambia anche un bacio appassionato, come documentano le foto pubblicate sulla rivista. In acqua, invece, ci sono Thomas Raggi, il chitarrista della band, mentre si sollazza in acqua con Lavinia, la sua fidanzata. In barca si scorge anche Ethan, il batterista, che si sta appropinquando su qualche materassino per lasciarsi cullare dal sole, stavolta senza la sua fidanzata Laura. Manca all'appello anche Damiano che, però, sarà sicuramente insieme alla sua Giorgia, per godersi qualche giorno di riposo.

Le vacanze prima del tour che arriva anche in Italia

I Maneskin, a breve, ripartiranno con un nuovo e intenso tour, che riprende i concerti del famoso Loud Kids Tour, iniziato nel 2022. Ed è con i nuovi show che la band rock romana tornerà, finalmente, in Italia nel mese di luglio. Le date previste sono tre e saranno a Trieste, Roma e Milano. Ovviamente sono già tutte sold out da diverso tempo, visto il successo planetario che i Maneskin hanno riscosso nel giro di poco più di due anni e che continuano a portare avanti a testa alta.