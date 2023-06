Damiano dei Maneskin: la giacca ‘nuda’ sulla schiena rivela il top zebrato Mentre impazza il gossip sulla sua nuova relazione, Damiano David conquista il Primavera Sound di Madrid: i Maneskin sul palco vestono zebrati.

A cura di Beatrice Manca

Mentre il gossip sulla rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David tiene banco sulle pagine di cronaca rosa, i Maneskin sono volati in Spagna per un concerto a Madrid dove hanno fatto impazzire il pubblico del Primavera Sound, uno dei principali festival della stagione. Per l'occasione hanno sfoggiato look coordinati con fantasie zebrate e, a qualche giorno di distanza, il frontman Damiano ha mostrato un dettaglio davvero insolito dell'outfit: la giacca con la schiena ‘tagliata'.

Damiano in versione casual con il cappellino da baseball

Il cantante in questi giorni è al centro del gossip per la relazione (vera? presunta?) con la modella Martina Taglienti ma sui social rimane indifferente a attacchi e critiche, documentando la vita in tour e la sua musica. "Mi ero dimenticato di postare queste foto dopo Madrid – ha scritto Damiano David su Instagram – ma avevo un grande outfit". Nel carosello di foto condivise vediamo il cantante romano con un look casual: t-shirt, pantaloni chiari, giacca di pelle e cappellino da baseball. Poi lo ritroviamo a petto nudo, nel backstage, dove sfoggia la sua chioma color platino nuova di zecca.

Damiano David a Madrid

La giacca cut out di Damiano David

Nelle foto vediamo infine il look scelto per il palco: pantaloni bianchi con i rivetti nella parte posteriore, top zebrato e un blazer grigio con le spalle rinforzate. Vista di fronte, sembra una normale giacca, ma sul retro si apre completamente dalla schiena in giù, rivelando una canottiera zebrata semi trasparente. Il top è firmato Paolomo, un brand spagnolo specializzato in abbigliamento genderless, mentre la giacca con ogni probabilità è un modello di Alessandro Vigilante. Ancora una volta, un look da vera rockstar: lancerà la tendenza per il prossimo autunno?

