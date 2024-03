Victoria dei Maneskin col rossetto dark è la regina di stile delle sfilate di Parigi Victoria De Angelis è volata a Parigi per la Fashion Week e alle sfilate ha lanciato il trend beauty a cui ispirarsi, di cosa si tratta? Del rossetto dark. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2024-25 e fino al prossimo 5 marzo saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. A rendere l'evento ancora più glamour sono le numerose star volate in Francia per partecipare sia agli show che ai party a tema, da Valentina Ferragni con le parigine di pizzo a Kim Kardashian con l'etichetta dell'abito in bella vista. Tra loro non poteva mancare l'ormai "prezzemolina della moda", Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin: ecco il trend che ha lanciato negli ultimi giorni.

Victoria De Angelis, i look punk alle sfilate di Parigi

Alla Milano Fashion Week aveva infiammato gli show di Diesel, Blumarine e Giorgio Armani, ora Victoria è volata a Parigi per partecipare ad altre sfilate di Maison di lusso. L'avevamo lasciata in colbacco e bikini per il lancio del suo nuovo progetto da solista, adesso ritroviamo la bassista in versione chic e glamour tra le prime file dei front-row.

Victoria De Angelis da Vivienne Westwood

Per Vivienne Westwood ha scelto un look dall'animo punk, ovvero con un abito scamiciata a stampa check sui toni dell'azzurro e del panna e un paio di maxi zeppe stringate in pelle pitonata bordeaux. Ieri sera, invece, ha preso parte al photocall di Ottolinger con completo in denim nero, camicia a contrasto con cravattino di tulle e stivali di gomma.

Victoria da Ottolinger

Il trend beauty lanciato da Victoria dei Maneskin

A fare la differenza nei look di Victoria sono stati i make-up curati nei minimi dettagli. Se per lo show di Vivienne Westwood aveva optato per delle overlined lips, al photocall del giorno successivo ha puntato sull'effetto dark. Ha contornato gli occhi azzurri con una marcata linea di eye-liner in stile Cleopatra, completando il tutto con una cipria chiarissima che ha fatto sì che il viso sembrasse di porcellana e con un rossetto in un bordeaux così scuro da sembrare nero. Scommettiamo che grazie a lei le tinte labbra total black diventeranno il must di stagione? L'unica cosa certa è che si adatta alla perfezione allo stile rock di Victoria.

Victoria dei Maneskin col rossetto dark