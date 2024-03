Le parigine di pizzo si indossano a vista (come Valentina Ferragni alle sfilate di Parigi) Valentina Ferragni è a Parigi per la Fashion Week e nelle ultime ore ha lanciato un trend iper sensuale: ha indossato le parigine di pizzo e le ha portate “a vista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se Chiara Ferragni ha preferito disertare l'ennesima Fashion Week, soprattutto in vista dell'ospitata a Che Tempo che Fa, ovvero quella che sarà la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo dei pandori Balocco, gli altri membri di casa Ferragnez sembrano non poter fare proprio a meno delle sfilate. Il marito Fedez si è allontanato dai pettegolezzi volando in Francia e lasciandosi immortalare nei front-row in total black, mentre la sorella Valentina è ormai diventata una veterana dell'evento. Sui social sta documentando l'incredibile esperienza, rivelando anche i look scelti per le serate glamour: ecco il suo nuovo outfit con le parigine portate a vista.

La scamiciata in tweed di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è volata a Parigi all'inizio della settimana per partecipare all'attesissima Fashion Week e, complice forse la bufera mediatica in cui è finita la sorella Chiara a causa degli "errori di comunicazione", ha voluto rivelare ogni indiscrezione sulla sua partecipazione alle sfilate.

La scamiciata di Alessandra Rich

Innanzitutto sui social ha usato sempre l'hashtag #invitedby, poi ha anche spiegato ai followers come fa a indossare abiti sempre diversi a ogni show (molti anche in anteprima, ovvero prima ancora che arrivino sul mercato). Lo ha fatto anche poco prima di una serata glamour organizzata da Alessandra Rich, in occasione della quale ha sfoggiato un adorabile abito a scamiciata in tweed blu, un modello con minigonna, maxi scollatura e bottoni sul davanti.

Leggi anche Chiara Ferragni sceglie la divorzista Daniela Missaglia, seguì il divorzio tra Moric e Corona

Valentina Ferragni in Alessandra Rich

Come abbinare le parigine di pizzo

Per completare l'outfit Valentina ha seguito il trend più sensuale del momento: quello di indossare parigine, autoreggenti e reggicalze a vista (come fatto da Annalisa a Sanremo). Lei ha optato per un paio di parigine in pizzo traforato, un modello alto fino alla coscia che, abbinato al minidress, ha lasciato in parte le gambe nude. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di slingback bianche, e degli orecchini di cristallo. In quanti seguiranno la mania iper femminile amata dalla piccola di casa Ferragni? L'unica cosa certa è che l'effetto super provocante è assolutamente assicurato.

Valentina Ferragni con le parigine di pizzo