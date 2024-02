Victoria dei Maneskin in total denim: alle sfilate di Milano con top e minigonna coordinati Victoria De Angelis era in prima fila allo show di Diesel firmato Glenn Martens: il look total denim con il trench è perfetto per l’animo rock della bassista dei Maneskin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Victoria De Angelis

Tante star alla sfilata di Diesel alla Milano Fashion Week 2024. Ad assistere allo show della collezione Autunno/Inverno 2024-25 firmata Glenn Martens, tra gli altri, c'erano Aurora Ramazzotti, che ha sfoggiato un trench in pelle in stile Matrix, e anche la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis. La 23enne è arrivata in via Rubattino con un look total denim sui toni del verde mimetico, gli stessi che erano ripresi sul lungo trench in pelle.

Victoria De Angelis è grunge alla Milano Fashion Week

Tra le più cool della sfilata di Diesel c'era sicuramente Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha posato anche per una foto con Renzo Rosso, presidente di OTB Group, il cui brand ammiraglio è proprio Diesel. La 23enne più rock del panorama musicale italiano ha scelto un look dalle vibrazioni grunge: sia il crop top a fascia che la minigonna erano in total denim verde militare. Entrambi i capi sono logati con una grande D al centro del top e un'altra sulla vita.

Victoria De Angelis con Renzo Rosso di Diesel

Il look sui toni del verde mimetico è completato da un trench lungo fino ai piedi sui toni del marrone e del verde militare. A rompere questo look super camp, De Angelis opta per un paio di décolléte bordeaux, mischiando stili e influenze. L'intero look si abbina perfettamente ai capelli biondi di Victoria De Angelis. La mini e il top fascia sono capi iper femminili e sensuali che si mischiano allo stile più androgino del lungo trench mimetico dal sapore anni Settanta: proprio come le collezioni di Glenn Martens che rompono gli stereotipi di genere, innovando i canoni di maschile e femminile.