Milano Fashion Week 2023: iniziano gli show con la sfilata di Diesel e il suo nuovo format Al via alle sfilate della Settimana della Moda di Milano, che fino a lunedì 26 febbraio sveleranno le collezioni Autunno/Inverno 2024-25. Tra gli eventi più attesi per la giornata di oggi quello di Diesel che proporrà una nuova modalità interattiva. Come vedere tutte le sfilate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un look Diesel Autunno/Inverno 2023-24

Iniziano ufficialmente le sfilate della Milano Fashion Week. Dopo l'inaugurazione di eri prendono il via le passerelle, 56 sfilate fisiche che occuperanno gli addetti ai lavori fino a domenica 25 febbraio e con cui i marchi sveleranno la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Un calendario ricco di appuntamenti, quello della Settimana della Moda che è appena stata inaugurata, molti dei quali pensati per il pubblico e che si svolgeranno quindi a porte aperte. A fare da protagonista oggi la sfilata di Diesel alle 12.30, che debutterà con un nuovo format grazie a cui mille fortunati vincitori potranno interagire virtualmente con lo show. Da non perdere anche una grande Maison come Fendi, ma anche Marco Rambaldi, che presenterà sia la collezione uomo che donna, e N°21. Chiude la prima giornata di défilé Etro, che ha vestito Angelina Mango al Festival di Sanremo.

Un look Marco Rambaldi Autunno/Inverno 2023-24

Martedì 20 febbraio

ICERBERG – Via Palermo, 10

ONITSUKA TIGER – Via San Paolo, 10

ANTONIO MARRAS – Via Mecenate, 84

DIESEL – Via Rubattino, 56

FENDI – Via Solari, 35

DEL CORE – Via Gaetano Negri, 6

MARCO RAMBALDI – Corso Venezia, 51

ALBERTA FERRETTI – Via Gattamelata, gate 14

N°21 – Via Archimede, 26

ROBERTO CAVALLI – Piazza degli Affari, 6

ETRO – Piazza Lina Bo Bardi, 1

Un look Fendi Autunno/Inverno 2023-24

Come vedere la sfilata di Diesel

Diesel quest'anno ha scelto di testare un nuovo format di show. Oltre a permettere di vedere sul sito internet anche il backstage e quindi cosa come si organizza una sfilata, ha messo ha disposizione alcuni e-tickets per permettere a mille persone di interagire virtualmente con il défilé. Non si sanno ancora i dettagli di questa modalità di presentazione, ma si scopriranno presto. Per prendervi parte era necessario registrarsi sulla pagina web del marchio di OTB-Only the Brave il 9 febbraio alle 12. Chi non è riuscito a conquistare il biglietto potrà comunque guardare lo show trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social del brand.

Un look Etro Autunno/Inverno 2023-24

Come accedere alle sfilate

Per poter accedere alle sfilate è necessario essere accreditati e ricevere l'invito. Tuttavia, per chi non lavorasse nel settore ma volesse comunque assistere agli show sarà possibile collegarsi sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, che trasmetterà tutto il calendario in diretta streaming.