Cosa fare durante la Milano Fashion Week: le mostre e gli eventi gratuiti da non perdere In occasione della Milano Fashion Week sono in programma presentazioni, mostre e conferenze, gratis e aperte al pubblico. Ecco gli appuntamenti principali.

A cura di Giusy Dente

Fendi Fall/Winter 2023-24, Milano Fashion Week

Sfilate sì, ma non solo. La Milano Fashion Week è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda, ma anche per chi vuole viversi la città in modo diverso dal solito. Milano a febbraio si anima particolarmente, in concomitanza coi giorni della Settimana della Moda. Sono tantissime le attività in programma dal 20 al 26 febbraio a cui poter partecipare, moltissime gratuite: ecco gli appuntamenti da segnare in calendario.

Gli eventi della Settimana della Moda

Il calendario della Milano Fashion Week conta 54 sfilate fisiche e 2 digitali. L'evento, in programma dal 20 al 26 febbraio, vede alcuni grandi assenti: non sfileranno Cormio, Andreadamo e Act N°1. Attesissimi gli show di Giorgio Armani, Prada, Fendi, Dolce&Gabbana, Versace, Del Core e Marco Rambaldi, che porteranno in passerella la collezioni donna Autunno Inverno 2024/2025. La Settimana della Moda milanese quest'anno prevede un totale di 161 appuntamenti, non solo sfilate. A queste ultime ovviamente si può partecipare solo su invito: per lo meno quelle fisiche sono aperte solo agli addetti ai lavori, ma ormai grazie allo streaming è possibile seguire gli eventi anche in modo digitale, sui siti o sui canali social delle Maison. Ci sono in programma anche presentazioni, mostre e conferenze, gratis e aperte al pubblico.

Etro Fall/Winter 2023-24, Milano Fashion Week

Cosa fare a Milano durante la Fashion Week

In occasione della Milano Fashion Week e per la prima volta in Italia, Fondazione Sozzani in via Tazzoli 3 presenta Michaela Stark's Panty Show, con fotografie di Charlotte Rutherford. L'evento è strutturato in una performance artistica (incentrata sul tema della trasgressiva mutazione del corpo) e una mostra (con fotografie, oggetti d'arte e l'esordio della collezione Panty di Michaela Stark). Protagoniste assolute sono le living dolls, delle bambole viventi che rappresentano il femminile. La performance è prevista giovedì 22 febbraio alle ore 19, mentre la mostra da martedì 20 a domenica 25 febbraio, dalle ore 11.00 alle 19.30.

Instagram @michaelastark, un'immagine della mostra: modella Alicia Gutiérrez, foto di Charlotte Rutherford

Dal 19 al 25 febbraio in piazza XXV Aprile sarà a disposizione di tutti un Pop-Up Store dedicato alla bellezza e al benessere della pelle. Nella Recharge Room by Clarins gli ospiti potranno prendersi una pausa relax e godersi una beauty experience a 360°: un vero e proprio rituale con consulenza, test dei nuovi prodotti del brand, massaggio flash su spalle e collo e seduta di make-up finale. Gli orari di apertura sono: lunedì: 13-20, martedì, domenica e mercoledì 11-20, dal giovedì al sabato 11-22.

Dal 20 al 29 febbraio 2024 sarà aperta al pubblico la mostra Fifties in Fashion nella sede di Accademia del Lusso in via Montenapoleone 5 a Milano. L'inaugurazione è prevista martedì alle ore 18.00, poi si potrà accedere all'esposizione tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, a ingresso libero. La mostra, a cura di Stefano Dominella, è un viaggio nella grande moda degli anni Cinquanta, il decennio che ha consacrato il Made in Italy iconico nel mondo. Esposti, ci sono abiti provenienti dalla collezione privata del curatore: creazioni di Carosa, Fernanda Gattinoni, Tiziani, Schuberth, Antonelli, Fabiani tutte da ammirare.

Mostra Fifties in Fashion

Milan Loves Seoul è un progetto ideato dalla fashion event manager Ylenia Basagni e dalla project manager Marcella Di Simone, in collaborazione con l’agenzia Smart Eventi. Si tratta di un momento dedicato allo scambio culturale tra Italia e Corea, al dialogo tra questi due mondi, nato anche per promuovere i designer emergenti coreani. Il progetto vede coinvolti dodici di loro, presenti in corner dedicati: Tibaeg, Danha Kim, Mommanwa, Pleatsmama, Subin Hahn, Nuosmiq, Nifty Layer, Riu&Viu, Fino a Cinque, Tripleroot, Woojoon Jang ed Eonts. Il 24 e il 25 febbraio l'evento sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 presso Casa degli Artisti. Ci saranno talk, masterclass e panel per approfondire la moda e il beauty Made in Korea. Per l'occasione, alcuni alunni di Istituto Marangoni dal 2019 al 2022 in collaborazione con KOTRA hanno anche allestito una mostra di capi realizzati con tessuti coreani.