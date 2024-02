Milano Fashion Week: tutte le novità e le sfilate Autunno/Inverno 24-25 in calendario Da oggi, martedì 20 febbraio e lunedì 26 si terrà la Settimana della Moda dedicata alle collezioni femminili Autunno/Inverno 2024-25. Attesi gli show dei marchi con una rinnovata direzione creativa come Moschino, Tod’s e Blumarine, ma anche il come-back di Marni a Milano, dopo un tour che lo ha portato a presentare a New York, Tokyo e Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Diesel

La Settimana della Moda torna a Milano. Dopo l'appuntamento di New York e quello di Londra, la città meneghina si anima per uno dei momenti più attesi del fashion system. A partire da oggi, 20 febbraio, fino a lunedì 26 le strade del capoluogo lombardo si gremiranno di addetti ai lavori e star internazionali per scoprire le proposte Autunno/Invero 2024-2025. Un calendario fitto, tra cui 56 sfilate fisiche, 5 digitali, 67 presentazioni, altre 7 su appuntamento e 26 eventi, per un totale di 161 appuntamenti, alcuni dei quali aperti al pubblico. Kermesse di debutti quella che sta per iniziare, che vedrà alcuni direttori creativi alla loro prima prova: Adrian Appiolaza da Moschino, Matteo Tamburini da Tod’s e Walter Chiapponi da Blumarine; oltre al come-back in Italia di Marni, che festeggia il traguardo dei trent'anni con uno show in Italia. Ci sono, ovviamente le grandi conferme, come Bottega Veneta e Armani, che svelerà le collezione sia della linea Emporio che Giorgio.

Un look Tod's Autunno/Inverno 2023-24

Da Marni e Diesel, gli show da non perdere

Il gruppo OTB-Only the Braves quest'anno porta i suoi fiori all'occhiello a sfilare sotto la Madonnina. Atteso il ritorno di Marni in programma per venerdì 23 febbraio alle 16, dopo il grand tour che lo ha portato a New York, Tokyo e Parigi, il marchio riapproda nella sua città natale, dove è stato fondato da Consuelo Castiglioni nel 1994, esattamente trent'anni fa. Oltre a festeggiare questo importante anniversario, la holding di Renzo Rosso sarà impegnata anche nello show di Diesel, suo marchio ammiraglio che anche per questa stagione sceglie una forma più inclusiva per svelare la collezione, in calendario mercoledì alle 12.30. Il brand disegnato da Glenn Martens ha realizzato un nuovo format di sfilata, mettendo a disposizione mille e-tickets che permetteranno ai fortunati vincitori di interagire virtualmente con lo show, oltre che di vedere il suo back-stage. Cosa ci sia da aspettarsi esattamente non è dato saperlo, ma sicuramente questa novità fa crescere l'attesa per il défilé di un marchio non nelle ultime stagioni è stato in grado di stupire.

Un look Gucci Primavera/Estate 2024

Il secondo round di Sabato De Sarno da Gucci

Continua a far parlare di sé lo stilista del momento. A poco più di un anno dalla sua nomina, Sabato De Sarno torna a calcare le passerelle milanesi per svelare la sua seconda collezione donna per Gucci. Dopo il primo show di settembre, che ha ottenuto un buon successo nonostante le vicissitudini che lo hanno preceduto, come la forte pioggia che ha costretto la Maison di Kering a spostare la sfilata dall'estero della Pinacoteca di Brera all'headquarter di Gucci, le attese sono alte anche per questa prova. Nonostante abbia già presentato il menswear del prossimo Autunno/Inverno a gennaio, è sempre per la collezione femminile che si creano più aspettative; dopo il nuovo colore Gucci Ancora e un revival della borsa Jackie, ci si chiede quali sorprese ci riservi il creativo napoletano in calendario venerdì alle 15.

Leggi anche Milano Fashion Week, le date e il calendario delle sfilate dal 21 al 27 febbraio 2023

Un look Moschino Autunno/Inverno 2023-24

Da Moschino a Bluemarine, le rivoluzioni creative di questa stagione

Attesi, ovviamente, i debutti. Primo tra tutti, in ordine cronologico, quello di Moschino, che vedrà i primi lavori di Adrian Appiolaza prendere forma. Il designer prende il posto di Davide Renne, venuto a mancare durante un'operazione ad appena dieci giorni dalla sua nomina a direttore creativo del marchio del gruppo Aeffe; lo stilista italiano avrebbe dovuto sostituire lo storico Jeremy Scott, che ha lasciato il timone del brand fondato da Franco Moschino dopo 10 anni di carriera. Venerdì 23 febbraio alle 9.30 aprirà la giornata la prima collezione di Tod's firmata da Matteo Tamburini, sostituto di Walter Chiapponi che, dopo aver lasciato il marchio di Diego Della Valle ha iniziato una nuova avventura da Blumarine dopo l'addio di Nicola Brognano dopo 3 anni con il brand italiano. Il nuovo corso verrà svelato venerdì 23 febbraio alle 10.30.

Il calendario ufficiale della Milano Fashion Week

L'inizio ufficiale della Settimana della Moda è martedì 20 febbraio, i primi show partiranno da mercoledì. L'elenco completo delle sfilate e delle presentazioni si trova sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, dove sarà anche possibile vedere le dirette streaming.

Mercoledì 21 febbraio

9:30 ICEBERG – Via Palermo, 10

10:30 ONITSUKA TIGER – Via San Paolo, 10

11:30 ANTONIO MARRAS – Via Mecenate, 84

12:30 DIESEL – Via Rubattino, 56

14:00 FENDI – Via Solari, 35

15:00 DEL CORE – Via Gaetano Negri, 6

16:00 MARCO RAMBALDI – Corso Venezia, 51

17:00 ALBERTA FERRETTI – Via Gattamelata, Gate 14

18:00 N°21 – Via Archimede, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI – Piazza degli Affari, 6

20:00 ETRO – Piazza Lina Bo Bardi, 1

Giovedì 22 febbraio

09:30 MAX MARA – Via Piranesi, 14

10:30 GENNY – Piazza del Duomo, 12

11:30 CALCATERRA – Via A. Cappellini, 25

12:30 ANTEPRIMA – Via San Luca, 3

13:15 SAGABOI – Via G. Procaccini, 4

14:00 PRADA – Via G. Lorenzini, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA – Via Olona, 6 bis

16:00 DANIELA GREGIS – Via Villa Mirabello, 6

17:00 EMPORIO ARMANI – Via Bergognone, 59

18:00 MOSCHINO – Via Turati, 34

19:00 GCDS – Via Piranesi, 10

20:00 TOM FORD – Location nell'invito

Venerdì 23 febbraio

9:30 TOD'S – Via Messina, 41

10:30 BLUMARINE – Via Brera, 15

11:30 SPORTMAX – Via E. Alemagna, 6

12:30 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI – Via Enrico Besana, 12

13:30 VIVETTA – C.so Magenta, 66

15:00 GUCCI – Via Cosenz, 11

16:00 MARNI – Via Ferrante Aporti, 15-23

17:00 SUNNEI – Location nell'invito

18:00 MSGM – Via Calabiana, 6

19:30 VERSACE – Location nell'invito

20:15 MAXIVIVE – Via G.C. Procaccini, 4

21:00 PHILIPP PLEIN – Piazza Carlo Stuparich, 1

Sabato 24 febbraio

09:30 FERRARI – Piazza Vetra, 7

10:30 ERMANNO SCERVINO – Piazza Lina Bo Bardi, 1

11:30 FERRAGAMO – Viale Eginardo, 2

12:30 TOKYO JAMES – Via G.C. Procaccini, 4

14:30 DOLCE & GABBANA – Viale Piave, 24

16:00 JIL SANDER – Via Perin Del Vaga, 2

17:00 MISSONI – Via A. Maiocchi, 7

18:00 BALLY – C.so Venezia, 16

19:00 ELISABETTA FRANCHI – Via San Luca, 3

20:00 BOTTEGA VENETA – Location nell'invito

Domenica 25 febbraio

09:30 FEBEN SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA – Via Broggi, 23

10:30 HUI – Via Palermo, 10

11:30 GIORGIO ARMANI – Via Borgonuovo, 21

12:30 LUISA SPAGNOLI – Via E. Besana, 12

13:30 CHIARA BONI LA PETITE ROBE – Via San Luca, 3

14:30 ANIYE RECORDS – Via Moncucco, 35

15:30 AVAVAV – Via Piranesi, 4

16:30 RAVE REVIEW – Via Calabiana, 6

17:30 FRANCESCA LIBERATORE – Location nell'invito

Lunedì 26 febbraio

10:00 ANNAKIKI – Digital

10:30 MAISON NENCIONI – Digital

11:00 MÜNN – Digital

11:30 PHAN DANG HOANG – Digital

12:00 LAURA BIAGIOTTI – Digital