Come vedere una sfilata: Diesel regala 1000 ingressi per la Fashion Week di febbraio Diesel prosegue con il suo progetto di inclusività nel mondo della moda permettendo al pubblico di prendere parte al suo show. Per il défilé in programma per il 21 febbraio saranno messi a disposizione sul sito internet del marchio i biglietti per l'evento, previa registrazione.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look della collezione Primavera/Estate 2023

Diesel sfila di nuovo a porte aperte. Il marchio ammiraglio del gruppo OTB ha messo a disposizione 100o ingressi gratuiti per il défilé che andrà in scena il 21 febbraio in occasione della Milano Fashion Week. Il direttore creativo del brand Glenn Martens svelerà la collezione Autunno/Inverno 2024-25 alle 12.30 e lo farà abbracciando un format sempre più inclusivo. Scardinando la credenza secondo cui la moda è un mondo per pochi eletti e le sfilate sono eventi inaccessibili Diesel prosegue con il progetto già lanciato per la Primavera/Estate 2023, ma con un dettaglio in più.

Vedere una sfilata e il suo backstage

Per questa collezione si è pensato di non offrire solo la possibilità di vedere la sfilata, ma anche la sua preparazione. Per la prima volta, infatti, sarà accessibile tutto l'iter necessario alla realizzazione di uno show, che verrà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Diesel. Lo show, invece, sarà aperto ai 1000 fortunati che riusciranno ad ottenere i biglietti e avranno la possibilità non solo di assistere ma anche di partecipare attivamente a una sfilata concepita dal direttore creativo come un'esperienza voyeuristica e interattiva. Non più elitario e riservato, il fashion system si mostra in tutta la sua pienezza, si mette a nudo, mette in scena non solo il prodotto finale, ma tutto il processo della sua creazione davanti a un pubblico che può essere di consumatori finali come di semplici curiosi o appassionati.

Come ottenere i biglietti della sfilata di Diesel

Il 9 febbraio alle ore 12 bisognerà accedere al sito internet del marchio per poter registrarsi e ottenere l'ingresso. Gli e-ticket verranno rilasciati sulla base dell'ordine si arrivo e chi non riuscirà a prenotarsi potrà comunque seguirla in diretta streaming.