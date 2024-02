Oggi le sfilate di Moschino e Prada alla Milano Fashion Week 2024: come vederle, calendario ed eventi Secondo giorno di sfilate per la Settimana della Moda di Milano, oggi è il turno di Maison come Prada ed Emporio Armani, ma l’appuntamento più atteso è quello di Moschino che alle 18 svelerà la prima collezione firmata da Adrian Appiolaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un look Moschino Primavera/Estate 2024

Secondo giorno di sfilate per la Milano Fashion Week, una vetrina per il capoluogo lombardo per cui si stima un indotto di 70 milioni di euro. Esperti del settore e turisti si raduneranno sotto la Madonnina per questo appuntamento fondamentale del mondo della moda dove i brand svelano le collezioni Autunno/Inverno 2024-25. Oggi è il turno di Maison come Prada e Emporio Armani, oltre che della seconda collezione di Tom Ford firmata da Peter Hawkingsche ha succeduto il suo storico fondatore alla direzione creativa. Debutta sulle passerelle meneghine Sagaboi, fondato nel 2015 da Geoff K. Cooper sotto forma di rivista, diventa ufficialmente un brand di abbigliamento nel 2022 e si ispira alla sottocultura caraibica dei "saga boy", ribelli alla moda degli Anni 30. Oltre 160 appuntamenti terranno impegnati gli addetti ai lavori fino a lunedì, mentre i più curiosi potranno dedicarsi agli eventi aperti al pubblico e gratuiti organizzati in questi giorni. La giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, ha visto il nuovo format firmato Diesel, che aveva messo in palio 1000 e-tickets permettendo agli appassionati di interagire virtualmente con lo show.

Un look Emporio Armani Autunno/Inverno 2023-24

Le sfilate di giovedì 22 febbraio alla Milano Fashion Week 2024

secondo

09:30 MAX MARA – Via Piranesi, 14

10:30 GENNY – Piazza del Duomo, 12

11:30 CALCATERRA – Via A. Cappellini, 25

12:30 ANTEPRIMA – Via San Luca, 3

13:15 SAGABOI – Via G. Procaccini, 4

14:00 PRADA – Via G. Lorenzini, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA – Via Olona, 6 bis

16:00 DANIELA GREGIS – Via Villa Mirabello, 6

17:00 EMPORIO ARMANI – Via Bergognone, 59

18:00 MOSCHINO – Via Turati, 34

19:00 GCDS – Via Piranesi, 10

20:00 TOM FORD – Location nell'invito

Un look Prada Autunno/Inverno 2023-24

Dove vedere la sfilata di Moschino

Il marchio fondato da Franco Moschino nel 1983 ha dovuto affrontare una serie di cambiamenti nell'ultimo periodo. Dopo l'addio di Jeremy Sott, alla guida creativa della Maison da dieci anni ha sfilato la scorsa stagione presentando look realizzati da quattro stylist: Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu, che si sono ispirate agli archivi del marchio nell'orbita di Aeffe. Successivamente era stata annunciata la nomina di Davide Renne come direttore creativo, ma il designer era venuto a mancare dopo appena dieci giorni dall'assunzione dell'incarico. Debutta così in passerella un giovane stilista argentino, Adrian Appiolaza che può vantare dieci anni nel Ready-to-Wear di Loewe e precedentemente lo stesso ruolo in Chloé. La location scelta per lo show non è casuale, ma è la stessa in cui si è tenuta nel 1993 la storica mostra Moschino – X anni di Kaos! 2083-1993, un percorso celebrativo che omaggiava la prima decade del brand fondato da Franco Moschino. La sfilata può essere vista sui canali social del marchio oppure sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, che trasmette in diretta streaming tutti i défilé della Fashion Week.