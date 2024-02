Milano fashion week 2024, oggi le sfilate di Bottega Veneta e Dolce&Gabbana: come vederle in diretta streaming Ultimi giorni della Settimana della Moda di Milano che si concluderà lunedì 26 febbraio, oggi vanno in scena Ferrari, Dolce&Gabbana e Bottega Veneta. Dove vedere tutte le sfilate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Bottega Veneta Autunno/Inverno 2023/24

Inizia il fine settimana della Milano Fashion Week che animerà il capoluogo meneghino fino a domani, mentre lunedì il calendario prevede show online. Dopo il nuovo format di Diesel, che ha proiettato i volti dei vincitori dei mille e-ticket messi in palio sugli schermi della sfilata, creando una sorta di front row virtuale, è stato il tempo dei debutti, Moschino ha svelato la prima collezione di Adrian Appiolaza giovedì 22 febbraio, portando in scena delle borse a forma di baguette, mentre venerdì è stato il turno della nuova direzione creativa di Tod's e Blumarine. La giornata di oggi invece si apre con lo show di Ferrari alle 9.30, mentre alle 11.30 sarà il turno di Ferragamo. Alle 14.30 sfilerà Dolce&Gabbana nel suo hub in Viale Piave, una delle sfilate più attese assieme a quella di Missoni alle 17 e di Bottega Veneta, che chiuderà la giornata alle 20 in una location top secret.

Un look Missoni Autunno/Inverno 2023-24

Le sfilate di sabato 25 febbraio alla Milano Fashion Week

09:30 FERRARI – Piazza Vetra, 7

10:30 ERMANNO SCERVINO – Piazza Lina Bo Bardi, 1

11:30 FERRAGAMO – Viale Eginardo, 2

12:30 TOKYO JAMES – Via G.C. Procaccini, 4

14:30 DOLCE & GABBANA – Viale Piave, 24

16:00 JIL SANDER – Via Perin Del Vaga, 2

17:00 MISSONI – Via A. Maiocchi, 7

18:00 BALLY – C.so Venezia, 16

19:00 ELISABETTA FRANCHI – Via San Luca, 3

20:00 BOTTEGA VENETA – Location nell'invito

Un look Ferrari Autunno/Inverno 2024-25

Dove vedere le sfilate di Dolce&Gabbana e Bottega Veneta

Accedere a una sfilata non è molto semplice, soprattutto a quelle delle Maison più importanti. Tra le sfilate di oggi, quelle che dominano la scena sono sicuramente Dolce&Gabbana e Bottega Veneta; per vederle è necessario essere accreditati e ricevere l'invito ma è possibile seguirle anche sul sito ufficiale dei marchi, oltre che sui loro canali social. Inoltre, CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana trasmette tutti gli show in diretta streaming sul sito ufficiale.