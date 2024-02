Oggi Tod’s e Blumarine alla Milano Fashion Week: il debutto delle direzioni creative. Dove vedere le sfilate Terzo giorni della Settimana della Moda di Milano che si apre con il nuovo corso di Tod’s e Blumarine. Marni torna a sfilare in Italia in occasione del suo trentesimo anniversario, mentre si vocifera di una collaborazione tra Versace e Fedez. Come vedere gli show di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Tod's Autunno/Inverno 2023-24

Terzo giorno di sfilate per la Milano Fashion Week. La giornata inizia con due grandi debutti: quello di Tod's e Blumarine, che sveleranno le collezioni firmate dai nuovi direttori creativi. Grande attesa anche per Gucci e per il womenswear Autunno/Inverno di Sabato De Sarno; il designer partenopeo ha debuttato nella Maison di Kering a settembre e ora torna per proseguire la rivoluzione creativa del brand dalla doppia G. In calendario per oggi 22 febbraio c'è anche Marni, marchio di OTB-Only the Braves che, in occasione del suo trentesimo anniversario, sfilerà nuovamente a Milano dopo un tour che ha toccato altre importanti capitali del mondo della moda, da New York a Parigi passando per Tokyo. Infine da non perdere anche il défilé di Versace che potrebbe vedere anche la partecipazione di Fedez, svelata da una serie di storie che lo hanno mostrato alle prove assieme a Donatella Versace. Chiude alle 21 Philipp Plein che, come da tradizione, concluderà lo show con il suo consueto party.

Un look Blumarine Autunno/Inverno 2023-24

Le sfilate di venerdì 23 febbraio alla Milano Fashion Week 2024

9:30 TOD'S – Via Messina, 41

10:30 BLUMARINE – Via Brera, 15

11:30 SPORTMAX – Via E. Alemagna, 6

12:30 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI – Via Enrico Besana, 12

13:30 VIVETTA – C.so Magenta, 66

15:00 GUCCI – Via Cosenz, 11

16:00 MARNI – Via Ferrante Aporti, 15-23

17:00 SUNNEI – Location nell'invito

18:00 MSGM – Via Calabiana, 6

19:30 VERSACE – Location nell'invito

20:15 MAXIVIVE – Via G.C. Procaccini, 4

21:00 PHILIPP PLEIN – Piazza Carlo Stuparich, 1

Un look Gucci Autunno/Inverno 2023-24

Dove vedere le sfilate di Tod's e Blumarine

C'è grande attesa per il debutto di Matteo Tamburini da Tod's che ha preso il posto di Walter Chiapponi che esordisce solo un'ora dopo al timone creativo di Blumarine. Tamburini prende in mano le redini del marchio di Diego Della Valle dopo aver lavorato in Pucci, Schiaparelli, Rochas e aver fatto parte dal 2017 del team di Bottega Veneta guidato da Matthieu Blazy. Chiapponi, invece, aveva presentato la sua ultima collezione per il marchio lo scorso luglio, annunciando la sua uscita dopo quattro anni di direzione creativa, la sua nuova avventura in Blumarine è stata rivelata a novembre, qualche mese dopo l'addio del designer Nicola Brognano. Per vedere queste sfilate basterà collegarsi sui canali social dei marchi oppure sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, dove vengono trasmessi in diretta streaming tutti gli show in calendario.