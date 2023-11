Walter Chiapponi è il nuovo direttore creativo di Blumarine Lo stilista milanese inizia la nuova avvenutra in Blumarine dopo aver lasciato Tod’s. La prima collezione per il marchio sarà svelata durante la Fashion Week di Milano a febbario.

A cura di Annachiara Gaggino

Walter Chiapponi

Blumarine chiama Walter Chiapponi alla direzione creativa. Lo stilista, dopo aver annunciato l'addio a Tod's lo scorso luglio, presentando la sua ultima collezione per il marchio di Diego Della Valle alla Milano Fashion Week di settembre, il quarantacinquenne milanese debutterà con Blumarine a febbraio 2024 con le sfilate Primavera/Estate. Il designer succede quindi a succede quindi a Nicola Brognano, che aveva lasciato il marchio il mese scorso. Marco Marchi, amministratore unico di Eccellenze Italiane, holding cui fa capo Blumarine, ha affermato:

Sono sicuro che Walter Chiapponi, con il suo riconosciuto talento a livello internazionale e la profonda sensibilità stilistica che lo contraddistingue, saprà dare nuova energia a Blumarine, mostrandosi al tempo stesso rispettoso dello straordinario heritage del brand. Sono orgoglioso di poter scrivere insieme a lui un nuovo e significativo capitolo.

Chi è Walter Chiapponi

Nato a Milano nel 1978, il designer vanta un curriculum d'eccellenza. Dopo essersi formato allo Ied-Istituto Europeo di Design, Chiapponi ha iniziato la sua avventura nella moda verso la fine degli anni '90, collaborando con brand come Givenchy, dove diventa design director dell’ufficio stile nel 2005, con Riccardo Tisci al timone creativo. Dopo un breve periodo da Gucci lavora per Valentino e Miu Miu, fino ad approdare da Bottega Venta, dove diventa capo dell’ufficio stile sotto la direzione di Tomas Maier e poi Daniel Lee. Infine, nel 2019 arriva alla direzione creativa di Tod's, dove ha lavorato per quattro anni. Parlando del suo nuovo ruolo, lo stilista ha detto: