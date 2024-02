Arisa alle sfilate di Milano in stile Matrix, con trench di pelle nero e occhiali da sole Diesel ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Tra gli ospiti: Victoria dei Maneskin, Melissa Satta, Arisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Oggi alla Milano Fashion Week è stato il grande giorno di Diesel. La Casa di Moda che vede Glenn Martens come Direttore Creativo ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25, una linea colorata dominata da capi in denim, maxi cappotti effetto peluche, abiti in jersey, minigonne cortissime. La Maison ha scelto di rendere più partecipe il pubblico in modo virtuale, mettendo a disposizione per 1000 persone la possibilità di assistere allo show in modo interattivo. Difatti lo spazio dell'evento è stato allestito con maxi schermi su cui erano visibili i visi di coloro che stavano assistendo all'evento comodamente da casa. Tra gli ospiti presenti fisicamente in sala, invece, c'erano Victoria dei Maneskin (in total denim), Melissa Satta (con boxer in vista e capelli effetto bagnato) e Arisa.

Arisa "copia" l'iconico look di Matrix

C'era anche Arisa alla sfilata con cui Diesel ha presentato la nuova collezione Donna, quella per l'Autunno/Inverno 2024-25. La cantante ama particolarmente questo brand, di cui indossa spesso le creazioni, soprattutto quando cerca uno stile grintoso ma al tempo stesso accattivante: dall'intramontabile chiodo di pelle nero al maxi bomber in denim con frange effetto graffiato, ha dimostrato di apprezzare i capi del marchio, noto proprio per il suo carattere estremamente moderno.

In occasione dello show, ha indossato un total look firmato Diesel composto proprio dagli elementi più caratteristici che la Casa di Moda propone. Ha sfoggiato una minigonna con stampa "infuocata" abbinata a un top con maxi scollatura. Oltre al dettaglio cut-out a forma di goccia sul décolleté, spiccava l'inconfondibile logo del marchio, ripreso anche sulla collana. Il gioiello in acciaio è formato dalle lettere che compongono il nome del brand. Costa sul sito ufficiale 289 euro.

Infine ha aggiunto un trench in pelle nero con stivali e pochette dello stesso colore. Per rendere il look ancora più strong, ha indossato anche un paio di occhiali da sole con montatura e lenti scuri. Impossibile non pensare all'iconico look dark alla Matrix, che più volte è stato fonte di ispirazione per gli outfit delle celebrity (per esempio Dua Lipa alle sfilate di Parigi dell'anno scorso).