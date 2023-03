Dua Lipa è dark alle sfilate di Parigi: il look in stile Matrix con trench di pelle e occhiali da sole Dua Lipa era tra gli ospiti della sfilata Saint Laurent che si è tenuta ieri sera a Parigi. Per l’occasione ha puntato tutto su uno stile dark con maxi trench di pelle e occhiali da sole.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2023-24 e fino al weekend saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Ieri è stato il turno di Saint Laurent, che in passerella ha fatto rivivere gli anni '80 con le sue donne potenti ed emancipate. Al di là degli abiti che hanno sfilato sul catwalk, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le numerose star presenti nel front-row, da Olivia Wilde a Carla Bruni. Tra loro c'era anche Dua Lipa che, dopo aver spopolato con una tutina di pizzo trasparente alla Settimana della Moda di Milano, questa volta ha optato per un outfit dall'animo dark.

Dua Lipa con la catsuit total black

Dua Lipa è un'icona di stile moderna e glamour e non poteva mancare alla Paris Fashion Week. Dopo aver partecipato alle sfilate di Milano, è volata in Francia per lo show di Saint Laurent e ne ha approfittato per sfoggiare un look dall'animo dark firmato proprio dalla nota Maison francese. Ha seguito il trend delle catsuit con una tutina aderente in total black, per la precisione un modello con lo scollo all'americana incrociato sul collo e il cappuccio incorporato. Per segnare il punto vita ha aggiunto una cinturina di vernice in tinta e naturalmente non sono mancati i décolleté col vertiginoso tacco a spillo.

Dua Lipa in Saint Laurent

Il look dark di Dua Lipa

Nel look dark di Dua Lipa non sono mancati degli ulteriori dettagli all'insegna del glamour. Ha abbinato la jumpsuit a una maxi giacca di pelle in stile Matrix, ovvero un trench nero monopetto lungo fino ai piedi, e ha aggiunto un tocco da diva con un paio di occhiali da sole scuri a mascherina.

Dua Lipa con gli occhiali da sole alle sfilate di Parigi

Il cappuccio le ha coperto l'acconciatura, anche se è stato spostato ad hoc dietro l'orecchio per rivelare un grosso cerchio gold. Make-up dai toni naturali, manicure rossa ed espressione serissima: la popstar sembra non avere assolutamente rivali quando si parla di stile.