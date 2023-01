Arisa trendy in denim: il bomber oversize coi graffi costa quasi 1500 euro “È vero che spacca?” ha chiesto Arisa ai follower mostrando la new entry del guardaroba: un bomber oversize in denim con strappi che somigliano a graffi felini.

A cura di Giusy Dente

I fan di Arisa hanno appreso con grande gioia che la cantante quest'anno tornerà sul palco dell'Ariston, per il Festival di Sanremo 2023. Non è tra i cantanti in gara, ma Rosalba Pippa farà parte dell'attesissima serata dedicata a cover e duetti. La quarta serata della kermesse, quella di giovedì, vedrà Arisa cimentarsi assieme a Gianluca Grignani su un brano ancora top secret. In passato i look sanremesi della cantante sono stati molto apprezzati, dunque c'è molta curiosità circa le scelte di quest'occasione importante. Il suo stile nel tempo è cambiato e oggi è più trendy che mai.

Arisa col bomber di jeans

Messi da parte i look colorati, giocosi e quasi "infantili" degli esordi, oggi Arisa è una donna molto più matura e consapevole di sé, che è cresciuta artisticamente e umanamente. Stanca di assecondare un'immagine di sé in cui non si riconosceva più, ha messo da parte stereotipi e ideali di perfezione, per liberare la parte di sé più autentica e vera.

Questo cambiamento è evidente anche nei suoi outfit, che in questi anni sono stati oggetto di una vera e propria trasformazione. Oggi Arisa ama esprimere e mettere in risalto la sua femminilità, la parte di sé più passionale, anche provocando in modo sensuale. Parallelamente, è diventata più attenta alle tendenze e ai brand più gettonati.

Non le è sfuggito il total denim, tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23: i capi di jeans spopolano in tutte le collezioni portate in passerella, da Diesel a Burberry fino a Versace. Proprio di Diesel è il capo che ha mostrato orgogliosa sui social, alla sua affezionata community. Si tratta di un bomber celeste oversize con bordi a costine della collezione Uomo.

in foto: bomber Diesel

Fa parte della Fall/Winter Runway Show Collection 2022. È realizzato in denim blu ed è caratterizzato da strappi a mo' di graffi felini all’altezza delle spalle, che rivelano un denim blu più scuro al di sotto. Sul sito ufficiale del brand costa 1495 euro. "È vero che spacca?" ha chiesto a fan e follower, mostrando la new entry del guardaroba e specificando che si tratta di un regalo dell'amico Renzo Rosso (lo stilista fondatore di Diesel).