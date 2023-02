Arisa col look “graffiato” nero e argento: osa con la goccia sul décolleté Arisa ama condividere i suoi look con fan e follower: al nuovo audace outfit “graffiato” con maxi scollatura ha abbinato una giacca di pelle, per dare un tocco più rock.

A cura di Giusy Dente

Arisa ultimamente è molto presente sui social. La cantante è circondata da una community che la supporta e che non manca mai di farle sentire il suo affetto. Con loro la 40enne non ha paura di essere se stessa, di esprimersi liberamente e di dire ciò che pensa. In passato non era così. Ha lungo avvertito su di sé pressioni e insicurezze che le hanno impedito di essere autentica: è stata schiava degli stereotipi e degli ideali di perfezione, del desiderio di assecondare gli altri per piacere a tutti i costi. Per questo ha anche ceduto alla chirurgia estetica. Poi si è liberata di queste sovrastrutture, mettendo al primo posto se stessa e la sua felicità. Oggi non manca mai di celebrare la sua unicità, fiera di ciò che è, animata da un costante desiderio di evolvere, di non rimanere mai ferma e uguale. Parallelamente alla sua persona è cambiato anche il suo stile nel vestire.

Arisa osa con la maxi scollatura

Nel tempo i look di Arisa si sono fatti sempre più audaci. La cantante è maturata come artista e come donna, ha acquisito nuove consapevolezze su di sé e sul suo corpo, un corpo che ama così com'è, che non ha paura di mostrare e che celebra giorno dopo giorno. Messi da parte gli outfit degli esordi, oggi il suo stile è più provocante e sexy, quella di una donna capace di esaltare la sua femminilità in tanti modi diversi, ma in primis amandosi. Abiti fascianti, maxi scollature, intimo in vista sono i must dei suoi nuovi look.

Nelle nuove foto condivise su Instagram la cantante indossa un outfit scuro. Ha puntato su una maxi scollatura con dettaglio a goccia proprio al centro del décolleté: il top ha una stampa "graffiata" in argento e nero e maniche lunghe a guanto. Nera anche la giacca di pelle, un capo che ama particolarmente. È firmata Diesel, brand di cui ultimamente indossa spesso le creazioni. Chissà se porterà il marchio anche sul palco dell'Ariston: quest'anno partecipa al Festival di Sanremo nella serata delle cover, in coppia con Gianluca Grignani.