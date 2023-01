Arisa, look grintoso coi pantaloni di pelle rosso fuoco (abbinati al rossetto) Il nuovo look di Arisa è grintoso e rock, con protagonista uno dei capi must di stagione: i pantaloni di pelle, che ha scelto di colore rosso fuoco.

A cura di Giusy Dente

Il guardaroba di Arisa è molto cambiato, dagli esordi a oggi. La cantante è cresciuta come artista e come donna, oggi è una persona più determinata e sicura, che vuole esprimersi liberamente piuttosto che assecondare gli altri. Tutto questo si riflette anche nel suo modo di vestire, uno stile che sicuramente negli anni si è fatto più trendy, grintoso e deciso.

Arisa ama giocare col look

Negli anni i look giocosi e quasi infantili di Arisa hanno fatto spazio a un guardaroba diverso. La cantante ha sperimentato e giocato molto con l'abbigliamento (e ancor di più coi capelli) di pari passo col proprio sentire e la propria crescita. C'è stata una fase più concettuale, fatta di look monocromatici e mannish, poi si è "messa a nudo" rivelandosi un'icona di body positivity: ha detto no agli stereotipi, celebrando la propria unicità e accettando il proprio corpo così com'è. I fan apprezzano molto il lato audace e passionale del suo carattere, che si esprime attraverso look sensuali. Ma la 40enne oltre a provocare sa anche come stupire.

Il nuovo look di Arisa

Gli outfit di Arisa sono sempre di tendenza e sa come stupire. Se da un lato la sua predilezione è per look sexy e provocanti, che esaltano la sua femminilità, dall'altro è anche fan di un abbigliamento più sobrio e casual. Di recente abbiamo assistito alla trasformazione in chiave bon ton per partecipare allo show Bar Stella, con collant colorati e abitino. Il nuovo look è invece rock e grintoso.

Ha sfoggiato un outfit griffato semplice ma d'impatto, in tre colori: camicia bianca, giacca doppiopetto nera e pantaloni di pelle rosso fuoco, stessa nuance della canotta, il tutto abbinato a un paio di stivaletti scuri. Curatissimo anche il make-up nella sua semplicità, con focus sulle labbra: un velo di rossetto rosso dal finish lucido coordinato al look, per un tocco di stile in più.