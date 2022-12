Arisa con il corsetto e le autoreggenti rosse: a Natale è icona di sensualità retrò Arisa torna a posare in lingerie sui social, celebrando il suo corpo con un look boudoir dai colori natalizi.

A cura di Beatrice Manca

Arisa non smette mai di stupirci: la cantante è un'icona trasformista che ama cambiare continuamente stile e acconciatura. La sua ultima passione è la lingerie vintage, tra corsetti e autoreggenti: dopo le foto in bianco e nero con la biancheria di pizzo, adesso torna a posare su un palco con bustier candido e calze rosse. Esiste forse un modo più sensuale di festeggiare il Natale?

Arisa sul palco con il corsetto vintage

Arisa ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate da Agnese Cornelio che la ritraggono in un teatro: la cantante posa tra le poltroncine di velluto rosso con un maxi collier e poi sul palco, con un look retrò curato ancora una volta da Salvatore Vignola.

Arisa vestita da Salvatore Vignola

La cantante indossa un bustier di raso bianco con coppe sagomate e allacciatura intrecciata abbinato a un paio di alte calze rosse con un dettaglio in pizzo. In un'altra foto la vediamo con un top in pizzo e corsetto di Roberto Fragata. Un po' boudoir, un po' Moulin Rouge: per completare il look Arisa ha scelto degli stivaletti con i lacci e dei gioielli sui toni del rosso di Vincent Vintage.

Leggi anche Valentina Ferragni regina di sensualità: posa in lingerie di cristalli e autoreggenti

Arisa con gioielli Vincent Vintage e body Roberto Fragata

Arisa celebra il suo corpo in lingerie

Arisa è considerata una vera icona di body positivity: ha raggiunto la soglia dei 40 anni con una nuova maturità e consapevolezza e celebra il suo corpo senza giudici o tabù, posando spesso nuda o in lingerie. "Dovevo provare il mio valore", ha scritto nella caption. Ormai la cantante è affezionata al suo pixie cut biondo scuro, un taglio corto e sbarazzino che mette in evidenza il visto. Il make up, leggero e naturale, è stato creato da Manuela Renée Balducci. Quali look sceglierà per le feste natalizie?