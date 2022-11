Arisa coi guanti di latex è regina di sensualità: infiamma l’evento di gala col monospalla rosso Arisa era tra gli ospiti della serata conclusiva di Convivio 2022, evento a cui ha partecipato in total red con degli esuberanti guanti di latex. Con il nuovo look ha ancora una volta dimostrato di essere regina di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è più attiva che mai sul fronte lavorativo: sebbene dalla scorsa estate non abbia più lanciato nuovi singoli, è ugualmente impegnata in diversi progetti professionali. Dopo essersi mostrata sui social in total black con autoreggenti e intimo di pizzo, ieri sera ha di nuovo dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Era tra le star che hanno partecipato al Charity Dinner Gala di Convivio 2022, evento che ha chiuso l'iniziativa benefica ideata nel 1992 da Gianni Versace, e per l'occasione ha osato con un look iper femminile. Sul red carpet ha fatto concorrenza a Valentina Ferragni con la sua tutina Catwoman e a Elisabetta Gregoraci in nero e cristalli, apparendo meravigliosa in rosso fuoco.

Arisa segue il trend del rosso

Lo stile di Arisa è drasticamente cambiato da qualche anno a questa parte: ha detto addio ai maxi occhiali neri, alle gonne over e agli outfit bon-ton e originali, ora è una vera e propria regina di sensualità che non esita a mettere in risalto la sua innata femminilità. Lo ha dimostrato anche alla serata conclusiva di Convivio 2022, in occasione della quale ha seguito il trend più gettonato dell'autunno, quello dei look total red. La cantante ha esaltato le forme con un tubino rosso monospalla, un modello sinuoso e aderente con la scollatura generosa. La giornalista Carlotta Marioni non ha potuto fare a meno di immortalarsi in sua compagnia, dichiarando: "È solo che questa sera era super sexy".

Arisa in rosso a Convivio 2022

I guanti di latex di Arisa

A fare la differenza nel look di Arisa sono stati gli accessori, per la precisione un paio di maxi guanti alti fino al gomito in latex nero. Non è la prima volta che sfoggia un capo tanto esuberante, lo aveva già fatto la scorsa estate per presentare il suo nuovo singolo, ma, a differenza di quel modello aderentissimo, quello indossato all'evento di gala aveva un effetto ruches all'altezza dei gomiti. Capelli biondi e rasati, espressione seria e sensuale e fare da diva: la cantante sembra essere un'altra persona rispetto agli esordi e i fan non possono fare a meno di amarla in questa nuova versione.