Arisa ad Amici è una dark lady: abito coi nodi e rossetto rosso fuoco per il quinto serale Outfit total black e rossetto rosso: Arisa nella quinta puntata di Amici ha scelto un look dark. Ha cantato I’ te vurria vasa’ accompagnando Raimondo Todaro.

A cura di Giusy Dente

Arisa nella quinta puntata di Amici

Il team di Amici è tornato in studio per la quinta puntata del serale e per decretare, purtroppo, una nuova eliminazione. Sabato 15 aprile l'avventura è terminata per la cantante Federica, allieva di Arisa. Quest'ultima è tornata nel cast del programma nelle vesti di docente. Il suo debutto risale al 2018, in qualità di giudice provvisorio della commissione esterna in sostituzione di Marco Bocci. Poi è tornata nel 2020 come professoressa e membro della commissione di canto. Quest'anno è nuovamente in squadra, per 22edima edizione del talent. Chi vincerà?

Arisa in Balenciaga

Arisa canta in total black

Quinta puntata del serale, quinto guanto di sfida tra professori. Stavolta lo hanno lanciato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sul tema della passione. I due hanno proposto un tango. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno scelto di ballare sulle note della canzone sanremese Il bene nel male di Madame (che ha appena pubblicato il nuovo album). Arisa si è cimentata con l'iconica I' te vurria vasa', accompagnata dalla danza di Raimondo Todaro alle sue spalle. Per l'esibizione ha scelto il total black.

Chi ha firmato il look di Arisa della quinta puntata

Per l'esibizione di canto (un guanto di sfida che purtroppo ha perso) Arisa ha scelto un look total black. Ma dopo il vestito corto della scorsa puntata, stavolta ha puntato su un abito lungo. La cantante ha indossato un vestito di Balenciaga, dalla silhouette aderente, con pannelli di tessuto annodati insieme, dettagli cut-out, spacco e allacciatura con nodo al collo.

abito Balenciaga

Costa 2900 euro e lo ha abbinato a un paio di occhiali da sole neri della stessa Maison, completando l'outfit con un paio di stivaletti di pelle. Fedelissima ai capelli corti, stavolta ha optato per un'acconciatura effetto bagnato e rossetto rosso scuro sulle labbra, per intensificare il tono dark del look.