Arisa torna a cantare ad Amici: tubino nero e catena al collo per l’esibizione con Raimondo Todaro Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, in occasione della quale Arisa è tornata a cantare sulle note del suo brano La Notte. Per l’occasione si è trasformata in una dark lady col tubino nero.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il programma di Canale 5 arrivato alla sua fase serale che, nonostante gli anni che passano, continua a ottenere un incredibile successo. Al di là dei ragazzi che si sfidano a colpi di esibizioni spettacolari per aggiudicarsi la vittoria, tra i protagonisti della trasmissione ci sono anche i professori. Come ormai da tradizione, anche loro hanno affrontato un guanto di sfida, a lanciarlo è stata la coppia formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno imposto il tema della settimana: canzoni seza tempo. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Arisa, apparsa meravigliosa e sensuale in versione dark.

Arisa in versione dark

Arisa è tornata a cantare sul palco di Amici di Maria De Filippi, lo ha fatto sotto richiesta del collega Raimondo Todaro, che per ballare con la compagna Francesca Tocca le ha chiesto di esibirsi sulle note di una delle sue canzoni più amate, La Notte. Inutile dire che, tra l'incredibile voce della cantante e il ritorno in pista della ballerina dopo l'infortunio, la performance è stata da standing ovation, tanto da aver conquistato anche i giudici. Arisa, in particolare, ha dato l'ennesima prova di aver rivoluzionato in modo drastico il suo stile, dando ancora una volta il meglio di lei in fatto di sensualità. Dopo il look colorato della scorsa settimana e l'abito asimmetrico scelto per il tango, ora si è trasformata in una dark lady.

Arisa in total black

Il look di Arisa per la quarta puntata di Amici

Così come Annalisa, l'ospite speciale della serata, anche Arisa ha puntato su un sensuale total black per la quarta puntata di Amici.

Arisa con Raimondo Todaro

Ha indossato un tubino in lycra nera, un modello aderente che le ha fasciato la silhouette, contraddistinto da una gonna incrociata sul davanti e un bustier a maniche lunghe con un vertiginoso scollo a V arricchito da un nodo al centro del seno. A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e un tocco scintillante, una collana a catena in total gold ma decorata con dei micro cristalli. La cantante continua ad avere i capelli biondi e corti, questa volta ha optato per l'effetto "finto spettinato".