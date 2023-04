Arisa porta il colore ad Amici 22: la terza puntata è con i guanti lunghi da diva e mini abito La professoressa di canto Arisa ha illuminato lo studio di Amici con un outfit vitaminico giocato sui toni del giallo e del viola: ecco chi ha firmato i look.

A cura di Beatrice Manca

La sfida di Amici è entrata nel vivo: il longevo talent show di Canale5 è arrivato alla fase del Serale, con cantanti e ballerini pronti a darsi battaglia per arrivare alla finale. Sabato 1 aprile è andata in onda la terza puntata, che ha visto l'eliminazione di Samu. Amici non è solo musica e ballo, ma anche stile: la conduttrice Maria De Filippi, amatissima ‘padrona di casa', ha sfoggiato un classico tailleur pantalone blu navy, mentre Arisa, professoressa di canto, ha puntato tutto sul colore con un look vitaminico in giallo e viola.

Arisa con il minidress drappeggiato nella terza puntata di Amici

Dopo l'abito di paillettes della scorsa puntata, Arisa si è lasciata ispirare dai colori moda della Primavera/Estate 2023 per un look che unisce sensualità e brio. Ha indossato un mini dress drappeggiato con gonna aderente, profonda scollatura a V e ampie maniche firmato Alexandre Vauthier. Per aggiungere un tocco ‘drammatico' al look, Arisa ha indossato un paio di lunghi guanti viola, giocando sul contrasto delle tinte che si esaltavano a vicenda. Gli opera gloves sono stati la tendenza dell'inverno e pare che non riusciremo a farne a meno neanche questa primavera.

Arisa in Alexandre Vauthier

Il cambio d'abito di Arisa per l'esibizione ad Amici

La cantante ha completato il look con sandali nude intrecciati che lasciavano in evidenza la pedicure con lo smalto giallo, perfettamente intonato all'abito. Pochi i gioielli: solo un paio di maxi orecchini dorati che mettevano in risalto il taglio corto e spettinato. Ma non è finita qui perché durante la puntata Arisa si è esibita sulle note di Mambo Italiano rivisitando leggermente il look: ha tolto i guanti e indossato una gonna viola sopra all'abito, da far fluttuare ballando. Infine ha aggiunto un paio di leggings neri per essere più comoda nei movimenti. L'abbinamento vincente dei colori è l'ispirazione perfetta per i look di primavera: via libera al colore!