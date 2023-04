Samu è eliminato da Amici 22: “L’esperienza più importante della mia vita”

Samu è l'eliminato di Amici nella puntata del 1 aprile. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Wax e ha dovuto lasciare così il programma. A comunicare il verdetto definitivo è stata Maria De Filippi in casetta. Questa settimana, per la prima volta, c'è stato un solo eliminato.

La prima manche è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano, che ha deciso di mandare a rischio eliminazione tre allievi della squadra dei Todarisa, cioè Federica, Wax e Alessio. Di loro tre, al ballottaggio finale è andato Wax.

Anche la seconda manche è stata vinta da Zerbi-Celentano. Questa volta i due professori hanno mandato al ballottaggio finale tre allievi della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Samu, Maddalena e Angelina. Dopo le rispettive esibizioni, Samu non si è salvato.

L'ultima manche ha visto invece a rischio eliminazione Aaron, Isobel e Ramon, tre allievi della squadra Zerbi-Celentano. Ramon è finito al ballottaggio finale con Wax e Samu, ma è poi stato salvato.

Come di consueto, è Maria De Filippi a comunicare l'eliminato della puntata. Prima di farlo, ha parlato con entrambi i concorrenti a rischio, Wax e Samu. Il primo ha raccontato il suo percorso e di come si è sentito in questi mesi:

Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma. Penso che si sia aggiunto qualcosa in me, le cose che non andavano bene ora le gestisco meglio. Mi mancherà essere ascoltato, mi mancherà quando parlerai tu con me.