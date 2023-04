Maria De Filippi ad Amici in blu navy: per la terza puntata sceglie il completo classico Maria De Filippi è la grande protagonista di Amici. Per la terza puntata del serale ha puntato sull’eleganza del blu navy con un look monocromatico super chic: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua fase finale e settimana dopo settimana vede gli allievi sfidarsi a colpi di performance spettacolari. Tutti sognano di arrivare all'ultima puntata che decreterà il vincitore di questa edizione ma, tra guanti di sfida lanciati dai professori e commenti dei giudici, la "battaglia" sta diventando davvero all'ultimo sangue. La protagonista indiscussa della trasmissione è però Maria De Filippi che, nonostante la recente perdita del marito Maurizio Costanzo, è tornata a lavorare con la stessa professionalità di sempre. Cosa ha indossato per il terzo appuntamento con la trasmissione? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del blu navy: ecco il suo look.

Maria De Filippi col completo blu

Nelle scorse settimane aveva spaziato tra una camicia total white all'insegna della semplicità e un top di pizzo rosso fuoco, ora Maria De Filippi ha scelto il colore considerato il simbolo dell'eleganza senza tempo: il blu navy. Sarà perché viene spesso sfoggiato dai Royals britannici o perché semplicemente è una tinta capace di mixare raffinatezza e glamour, ma la cosa certa è che questo punto di blu viene associato al convenzionale concetto di classe. Per la terza puntata di Amici la conduttrice ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, per la precisione un modello classico con blazer dai revers in raso e pantaloni a sigaretta.

Il look di Maria De Filippi per la terza puntata di Amici

Il look monocromatico di Maria De Filippi

Non sono mancati gli occhiali tondi con la montatura gold e i tacchi a spillo, ormai entrambi tratto distintivo del suo stile. Per essere precisi per quanto riguarda le scarpe, questa volta ha optato per dei décolleté di camoscio sempre blu navy, seguendo così il trend dei look monocromatici. Capelli sciolti e ondulati, trucco appena accennato e professionalità che da sempre la caratterizza: Maria De Filippi non ha rivali quando si parla di eleganza e anche in questa edizione di Amici sta dimostrando di essere la regina glamour della tv italiana.