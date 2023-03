Maria De Filippi con la camicia in seta: per il primo serale di Amici sceglie l’eleganza della semplicità Sabato 18 marzo va in onda il primo appuntamento con i serali di Amici: la conduttrice Maria De Filippi ha dato prova di uno stile solido e raffinato, mai scontato.

A cura di Beatrice Manca

La nuova edizione Amici, il talent show più longevo della televisione italiana, è entrata nella sua fase decisiva: siamo infatti ai Serali e alle eliminazioni dei concorrenti. La prima puntata del Serale di Amici va in onda sabato 18 marzo alle ore 21 su Canale 5: quindici allievi hanno raggiunto il traguardo della prima serata, ma due rischiano l'eliminazione. La conduttrice Maria De Filippi è tornata a essere la regina televisiva del sabato sera con un look che dimostra la sua filosofia: l'eleganza della semplicità.

Il look di Maria De Filippi per il primo serale di Amici

La conduttrice Maria De Filippi è tornata negli studi di Amici dopo il lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, forte di un'eccezionale professionalità. Nella puntata di domenica 12 marzo aveva ospitato Francesca Michielin e rivelato i nomi di tutti gli allievi che hanno avuto accesso al serale: per l'occasione aveva scelto un outfit con cardigan nero abbinato ai jeans, ma per il primo serale ha deciso di puntare sul black&white, abbinando capi dal fascino senza tempo.

Maria De Filippi

Una scelta sicura, eppure mai scontata, sempre di grande eleganza: la conduttrice ha indossato un paio di pantaloni neri a vita alta, dalla linea fluida e scivolata, abbinandoli a una camicia in seta bianca. Una cintura in vita con fibbia dorata e decoro gioiello di Saint Laurent esaltava la silhouette. Anche i pantaloni potrebbero essere firmati Saint Laurent, uno dei brand più presenti nel suo guardaroba. Il look era completato dagli immancabili occhiali da vista e da un paio di pump nere scamosciate, probabilmente le sue adorate Gianvito Rossi.

Cintura Saint Laurent

L'eleganza discreta di Maria De Filippi

La conduttrice, amatissima dal pubblico, nel corso degli anni ha sempre mantenuto uno stile sobrio e sofisticato, passando con disinvoltura dai tubini Dior ai completi colorati Alexander McQueen indossati con le sneakers. Mai uno strappo o uno scivolone di stile, anche se nel corso degli anni non sono mancati i guizzi di colore o i dettagli rock, sempre indossati con eleganza. Visto il delicato momento però ha voluto puntare sull'essenzialità e sul rigore. Ancora una volta Maria De Filippi ha dato prova di essere una signora della televisione, come testimonia l'affetto incondizionato del suo pubblico.