Anticipazioni prima puntata del Serale di Amici 22: “Due allievi eliminati” Oggi è stata registrata la puntata del primo appuntamento con il Serale di Amici di Maria de Filippi in programma per sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News, due allievi sarebbero stati eliminati. Attenzione: spoiler.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 16 marzo 2023, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi in programma per sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. A condurre la padrona di casa, Maria de Filippi, al suo fianco i giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Solo quindici dei diciassette allievi hanno ottenuto la maglia d'oro nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano domenicale: stando alle anticipazioni fornite da Amici News però, il primo appuntamento con il Serale ha visto già due eliminazioni. Attenzione: spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici di sabato 18 marzo

Stando alle anticipazioni fornite da Amici News, nella prima puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi registrata oggi, giovedì 16 marzo, due allievi sarebbero stati eliminati. Molte delle manche sarebbero state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i due insegnanti avrebbero vinto anche il guanto di sfida tra i prof. Si sarebbero esibiti sulle note di "Mi sono innamorato di tuo marito" di Malgioglio contro i colleghi Arisa e Todaro, che hanno regalato una performance sulle note di "Nel blu dipinto di blu", e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo presentatosi con una coreografia hip hop. Megan sarebbe stata la prima concorrente del talent show eliminata, avrebbe perso al ballottaggio finale contro Maddalena e Cricca: prima di dire addio al programma, avrebbe però ricevuto una borsa di studio per New York dalla durata di cinque settimane.

Al secondo ballottaggio finale per la doppia eliminazione sarebbero finiti Federica e NDG: il secondo eliminato sarebbe però stato annunciato in casetta. I telespettatori dunque scopriranno l'esito nel corso della puntata in onda sabato 18 marzo. La prova TIM sarebbe stata vinta da Samu.

Gli ospiti della prima puntata del Serale

Gli ospiti della prima puntata del Serale sarebbero Pio e Amedeo, i comici del duo tra i più chiacchierati d'Italia, ormai veterani negli studi di Maria de Filippi.