Maria De Filippi ad Amici indossa il cardigan come top: anticipa il serale con il look casual Nella puntata di oggi di Amici vengono annunciati tutti i nomi degli allievi che andranno al serale. Cosa ha indossato la padrona di casa Maria De Filippi? Ha lasciato spazio allo stile casual con un cardigan usato come top.

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. La scorsa settimana si era concessa qualche giorno di pausa per i funerali ma, nonostante la profonda sofferenza dovuta al lutto, è voluta rientrare negli studi Mediaset, dando prova di essere una grande professionista. Oggi, domenica 12 marzo, è ancora una volta protagonista di Amici, il talent di Canale 5 che porta il suo nome. Nella nuova puntata ha ospitato Francesca Michielin e ha rivelato i nomi di tutti gli allievi che hanno avuto accesso al serale (che partirà sabato 18 marzo): ecco cosa ha indossato la conduttrice per l'occasione.

Il look casual di Maria De Filippi

Se sul palco di C'è Posta per Te ieri sera Maria De Filippi ha lasciato spazio al glamour tra un tubino nero e dei vertiginosi tacchi a spillo, per la puntata pomeridiana di Amici ha preferito puntare tutto sullo stile casual. La scorsa settimana aveva scelto l'originalità di una camicia stellatauna camicia stellata, mentre questa volta ha optato per un look minimal ma allo stesso tempo super trendy. Il capo chiave dell'outfit è il cardigan, un modello di filo total black che ha utilizzato come un top. Lo ha portato completamente abbottonato, facendolo cadere morbido sulle spalle, così da lasciarle in parte nude e da rivelare le bretelle del reggiseno.

Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi in jeans ad Amici

Niente pantaloni classici o pencil skirt, per completare l'outfit da domenica pomeriggio Maria De Filippi ha optato per un paio di semplici jeans. Ha scelto un modello leggermente oversize dalla linea dritta, lo ha portato con un rivoltino sull'orlo, così da lasciare intravedere gli stivaletti in pelle nera con la punta e il tacco quadrato. Non ha rinunciato agli occhiali da vista con la montatura gold che sfoggia ormai da anni, mentre in fatto di make-up è rimasta fedele ai colori naturali. Insomma, la conduttrice riesce a essere sofisticata anche in versione casual: cosa indosserà per la prima puntata del serale di Amici?

