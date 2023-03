Maria De Filippi con la camicia cielo stellato: il look raffinato per la nuova puntata di Amici Maria De Filippi torna in televisione con un look all’insegna della semplicità: per la nuova puntata di Amici sceglie la comodità delle sneakers e una camicetta colorata.

Maria De Filippi torna ad Amici con un look bon ton ispirato a un cielo stellato. Domenica 5 marzo andrà in onda una nuova puntata del talent show, sospeso la scorsa settimana per via del lutto della conduttrice. Ospite della nuova puntata è la cantante Giorgia: oltre a ricoprire il ruolo di giudice nella gara di canto, regalerà al pubblico un'esibizione di Parole Dette Male, il brano in gara a Sanremo, con una tuta in denim e mules nere. Dopo il tailleur giallo limone e il completo rosa confetto, Maria De Filippi si affida all'eleganza di un paio di pantaloni neri e una camicetta stampata.

La camicia ‘stellata' di Maria De Filippi ad Amici

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici c'è Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano, la coreografa Samanta Togni e la collega Veronica Peparini. Insieme formano la commissione che giudicherà la gara di ballo. Le foto della nuova puntata ci svelano in anteprima il raffinato look della conduttrice: Maria De Filippi indossa una camicetta nera con stampa stellata multicolor dal fit rilassato, firmata Saint Laurent, abbinata a pantaloni neri a sigaretta Alexander McQueen.

Giorgia e Maria De Filippi ad Amici

Completavano l'outfit pochi gioielli sottili e un paio di sneakers Louis Vuitton bianche, caratterizzate da suola sagomata a onda, inserti color oro e monogram. Si tratta del modello Run 55: le scarpe della conduttrice sono in vendita sul sito del brand al prezzo di 950 euro.

Camicia Saint Laurent

L'evoluzione di stile della conduttrice Maria De Filippi

Sobria e rigorosa, elegante e senza eccessi. Potremmo riassumere così il guardaroba televisivo della conduttrice. Mai una caduta di stile o un passo falso: lo stile di Maria De Filippi si compone di abiti dalle linee pulite ed essenziali, occhiali e qualche pennellata di colore. Ad Amici abbiamo assistito però a un evoluzione di stile: dopo i tubini bon ton e i look total black, la conduttrice ha deciso di illuminare i suoi outfit con sofisticati completi Alexander McQueen dalle tinte pop. Rosa fragola, giallo limone, magenta, rosso: la camicia con le stelle segue questo filone, coniugando praticità e carattere, com'è nel suo stile.