Maria De Filippi “ricicla” il look: ad Amici coi pantaloni di velluto dorati Maria De Filippi nella puntata di Amici dell’11 dicembre punta su uno dei must have di questa stagione: i pantaloni di velluto, abbinati a camicia e stivaletti.

A cura di Giusy Dente

Nuova puntata di Amici, nuove emozioni per gli allievi della scuola e per il pubblico che li segue ormai da diversi mesi. Il talent show è giunto alla 22esima edizione e alla guida, c'è come sempre Maria De Filippi. Nella puntata di domenica 11 dicembre è previsto l'arrivo di tanti ospiti. Achille Lauro si esibirà sulle note del suo ultimo singolo, uscito il 25 novembre scorso e annuncerà anche le nuove date del suo tour. Interverranno anche, in qualità di giudici della gara di ballo, i coreografi Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Veronica Peparini. Per la gara di canto, invece, toccherà a Emma fare da giudice.

Maria De Filippi ad Amici, casual ma con stile

Lo stile di Maria De Filippi è sobrio e minimal, a suo modo segue e interpreta le tendenze del momento. La conduttrice pur non amando dettagli appariscenti ed eccessivi, punta sempre su un abbigliamento rigoroso, ma capace al tempo stesso di trasmettere eleganza e familiarità. Risulta sempre professionale col suo guardaroba pulito ed essenziale, fatto soprattutto di tailleur, jeans skinny, gonne longuette, abiti midi, camicie. E nei suoi outfit non mancano mai i dettagli di lusso, dai gioielli preziosi agli accessori griffati. Raramente rinuncia alle scarpe col tacco a spillo, ma quando vuole optare per la comodità la scelta cade su calzature di lusso come sneakers o stivaletti. Saint Laurent e Alexander McQueen sono le sue Case di moda preferite, quelle a cui si rivolge più spesso per i suoi look.

I pantaloni di velluto sono il must della stagione

Alla conduttrice non è sfuggito il trend del momento. Il velluto è il must have della stagione: nel guardaroba dell'Autunno/Inverno non possono mancare giacche, pantaloni, gonne e abiti di questo tessuto, perfetto per affrontare il freddo in modo chic. Il velluto si presta perfettamente non solo per l'abbigliamento, ma anche per gli accessori e può essere abbinato in tanti modi diversi, risultando perfetto in ogni occasione, da quella più quotidiana a quella più speciale. A quanto pare Maria De Filippi si è lasciata conquistare da questa tendenza, che spopola sulle passerelle e tra le celebrities.

in foto: pantaloni Saint Laurent

La conduttrice, infatti, sia nella puntata del 4 dicembre che in quella di domenica 11 dicembre ha indossato pantaloni in velluto. Dopo la colorazione rosa, ha puntato su quella color oro: il modello, a effetto leggermente increspato con gamba dritta, è di Saint Laurent e costa 1050 euro. Ha optato per uno dei suoi abbinamenti preferiti, difatti ha scelto una blusa a maniche lunghe, anche questa della Maison francese, con motivo a righe verticali. La 61enne ha completato il tutto con un paio di stivaletti col tacco: un risultato casual e chic ben calibrato come sempre.