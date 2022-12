I pantaloni di velluto sono la tendenza chic dell’inverno 2023: come abbinarli di giorno e di sera I pantaloni di velluto sono il must have dell’Autunno/Inverno 2022-23 per essere eleganti senza soffrire il freddo: il salva look perfetto per le feste natalizie in arrivo.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Saint Laurent, Brunello Cucinelli, Alberta Ferretti

Un'alternativa calda al solito tailleur per l'ufficio? Un tocco di colore per una cena tra amiche? Un capo salva look da mettere in valigia per le vacanze di Natale? La risposta è sempre la stessa: un paio di pantaloni in velluto. Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 confermano che il velluto è la tendenza irrinunciabile per essere chic e allo stesso tempo comode nelle fredde giornate invernali. A costine o in velluto devoré, in toni neutri o in preziosi colori gioiello, con un taglio fluido e scivolato o oversize: i pantaloni di velluto della stagione si adattano a ogni stile, a ogni fisico e a ogni occasione.

I pantaloni di velluto a costine sono di tendenza

Il velluto è il tessuto principe del guardaroba invernale e ha invaso anche i pantaloni di tendenza della stagione. Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 decretano il ritorno indiscusso dei pantaloni a coste dall'allure anni Settanta. Pratici e caldi, sono l'alternativa chic ai classici jeans cinquetasche: Burberry, Brunello Cucinelli e Louis Vuitton li propongono con un fit rilassato, dritto o oversize, e in morbidi colori neutri. Per un look comfy-chic si indossano sotto a un pullover tinta unita, una giacca in montone e un paio di sneakers chunky.

I pantaloni di velluto beige di Burberry

Come abbinare i pantaloni eleganti in velluto

Per un look più elegante è imperativo scegliere un modello in velluto liscio, di cotone o di seta, in colori accesi. Etro punta sul borgogna – un classico per i look delle feste di fine anno – Alberta Ferretti sul viola o sul blu elettrico, mentre Roberto Cavalli sul verde smeraldo. Tinte preziose che vi faranno brillare nei party di Natale e di Capodanno, assicurandovi un look elegante e comodo al tempo stesso.

I pantaloni di velluto bordeaux di Etro

Non bisogna aspettare Natale per sfoggiare un paio di pantaloni in velluto: si portano di giorno con un pullover tinta unita e mocassini, o una camicia bianca e un paio di veneziane colorate. Di sera i pantaloni in velluto brillano con una camicia in seta, un body scintillante e un paio di slingback. Per un occasione speciale si può brillare con una collana o un paio di maxi orecchini che riprendano i toni dei pantaloni. E anche quest'anno il look di Capodanno è già risolto!