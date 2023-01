Pantaloni di tendenza in saldo: 6 modelli alla moda da scegliere durante i saldi invernali 2023 Pantaloni in pelle o in velluto? A palazzo o a zampa di elefante? Colorati o a righe? La guida completa ai pantaloni di tendenza da comprare in saldo e i consigli per abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra adidas Originals, Niù, Acne Studios, Iceberg, Gant, Genny, Motivi

I saldi invernali 2023 sono ufficialmente iniziati, sia nei negozi fisici che con gli sconti sulle piattaforme online, e per molti italiani questo sarà un weekend di shopping intenso. A volte però la frenesia dell'acquisto a tutti i costi prende il sopravvento: come evitare di spendere soldi in capi inutili? Puntando sui capi che indosseremo anche nelle prossime stagioni. Partiamo dai fondamentali: i pantaloni comodi e trendy per costruire i look invernali. La guida completa ai modelli di tendenza e a come abbinarli.

1. Pantaloni palazzo o a zampa

Eleganti, sofisticati e versatili: i pantaloni palazzo non possono proprio mancare nel guardaroba. La variante sbarazzina? La zampa di elefante dalle vibes anni Settanta. In entrambi i casi, basta una semplice t-shirt, o una camicia colorata, per essere impeccabili.

Con quali scarpe indossarli

I volumi dei pantaloni palazzo sono perfetti da indossare insieme alle scarpe con la zeppa, sandali o stivali, il modello must dell'inverno 2023.

Zimmermann

2. Pantaloni colorati

Basta total black: approfittando degli sconti di fine stagione è ora di mettere nel guardaroba un paio di pantaloni colorati per aggiungere brio alle giornate invernali. Dal verde bottiglia al rosso rubino – la tinta must dell'inverno – fino alle tinte metallic, oro e argento: perché aspettare la primavera per giocare con i colori?

Con quali scarpe indossarli

Il ton sur ton è la strada più raffinata, ma anche la più difficile: provateli una tinta a contrasto per gli accessori o smorzate i colori accesi con scarpe in morbidi toni nude, dal beige al panna.

I pantaloni verdi di Missoni

3. Pantaloni in pelle o ecopelle

La pelle è la tendenza dell'inverno 2023 e ha conquistato tutto il guardaroba. I saldi sono l'occasione d'oro per investire sui pantaloni effetto leather, da indossare in chiave rock o bon ton.

Con quali scarpe indossarli

I pantaloni in pelle a sigaretta diventano insolitamente sofisticati con pump o scarpe con il tacco, mentre per i modelli baggy via libera a stivali e anfibi dall'anima biker.

I pantaloni in pelle di Chanel

4. Pantaloni in velluto

Caldi, versatili, eleganti: i pantaloni in velluto spopolano sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. A costine o in velluto liscio, sono il capo da mettere nella wishlist dei saldi per assicurarsi uno stile impeccabile anche quando le temperature vanno sotto zero.

Con quali scarpe indossarli

I modelli casual, in fustagno o a costine, si portano con chelsea boots o mocassini chunky per look college, mentre i pantaloni palazzo lucenti si indossano di sera con sandali gioiello o scarpe con il tacco a punta anni Duemila.

I pantaloni di velluto a costine Dsquared2

5. Pantaloni di maglia e in lana

Uscire con il freddo a volte sembra una sfida: per questo tra i modelli da avere assolutamente nell'armadio ci sono i pantaloni in maglia o in lana, comodissimi e caldi.

Con quali scarpe indossarli

In base al modello scelto per i pantaloni in lana avete solo l'imbarazzo della scelta: sono casual con le sneakers, rilassati con gli zoccoli, glamour con gli ankle boots scamosciati. L'abbinamento più cozy per un weekend di relax? Con gli Ugg, gli stivali pelosi tornati di moda!

I pantaloni in maglia di Iceberg

6. Pantaloni a righe

Pratici come i jeans, ma meno scontati: i pantaloni a righe sono tra i modelli più cool della stagione da comprare in saldo. Orizzontali o verticali, non importa: le tendenze di stagione però consigliano righe sottili e coloratissime.

Con quali scarpe indossarli

Dai mocassini college ai Beatles, fino alle sneakers: le combinazioni sono infinite, ma assicuratevi di non mischiare le fantasie!