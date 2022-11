Il rosso rubino è il colore moda dell’Autunno/Inverno 2022-23: i look e gli abbinamenti di tendenza Impossibile passare inosservati con un abito rosso: da Gucci a Versace, le passerelle propongono questa tinta in versione glamour, sofisticata e ultrafemminile.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: adidas x Gucci, Versace, Acne Studios

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Profondo rosso. Potremmo riassumere così le tendenze cromatiche dell'Autunno/Inverno 2022-23: da Moschino a Chanel, da Burberry a Missoni, le passerelle si tingono di rosso. Non un rosso qualsiasi: il rubino, luminoso e intenso. Una tinta audace con cui è impossibile passare inosservati, che quest'inverno declineremo in versione sensuale, romantica, androgina o glamour. Non stupisce che abbia conquistato anche le star, dall'elegantissima Kate Middleton in doppiopetto scarlatto fino alla passionale Jennifer Lopez vestita di rose rosse.

Il rosso sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

Basta guardare le passerelle per capire che, quest'inverno, non potremo fare a meno di un capo cremisi nell'armadio. Moschino fa sfilare abiti fiammanti con applicazioni dorate, Missoni recupera uno dei suoi colori signature per abiti in maglia dal taglio scivolato. Chanel spegne leggermente i toni per borse e giacche in tweed dall'allure intramontabile, mentre Gucci si ispira allo sportwear e ripropone i loghi iconici di Adidas in un abito lungo che è già cult (non per niente lo hanno indossato sia Madonna che il figlio).

L’abito rosso di adidas x Gucci

Il rosso fuoco è carico di significati simbolici: è il colore che più di tutti richiama l'attenzione e attira i sensi, tanto da essere usato come indicatore di pericolo negli allarmi e nei semafori. Ma il rosso vivo ha anche un lato passionale e romantico: per Giambattista Valli è un tripudio floreale, mentre Versace e Blumarine lo propongono in versione ultrafemminile, tra corsetti e minigonne arricciate, come nuovo lessico della seduzione. Il grande assente? Valentino, che per l'inverno punta tutto sul rosa fucsia a cui ha dato il suo nome: PPPink.

L’abito rosso di Prabal Gurung

Come abbinare il colore rosso di giorno e di sera

Il rosso è protagonista per definizione: vestirsi di rosso comunica sicurezza e potere. Per questo le passerelle lo propongono in versione total look, da indossare dalla testa ai piedi (calze incluse!). Per le occasioni più casual, però, il rosso si può spezzare con toni neutri che ne esaltino la vivacità: beige, sabbia, grigio, bianco panna.

Isabel Marant abbina maxi pull rubino e stivali bianchi

Più impegnativo – ma sicuramente d'effetto – l'abbinamento rosso e nero: senza scomodare Stendhal, è da dosare con cura. Una blusa di seta con fiocco, per esempio, illumina un tailleur con i pantaloni, mentre un cappotto rosso riscalda un semplice look con dolcevita e mocassini. Un tocco di rosso può infondere energia anche a un rigoroso look business: non per niente alcuni recruiter consigliano di indossare un piccolo dettaglio scarlatto ai colloqui di lavoro, per rimanere impressi e trasmettere sicurezza.

Il cappotto rosso di Tommy Hilfiger

Il rosso è anche il colore natalizio per eccellenza: ci si può portare avanti con un accessorio particolare, come una borsa o un paio di stivali (la tendenza del momento) senza scadere però nel cliché di un look rosso e verde o rosso e oro. Gli abbinamenti più inaspettati a volte sono quelli più d'effetto: lo avete mai provato con il rosa fucsia o con il viola melanzana?