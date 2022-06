David Banda ‘ruba’ l’abito a Madonna: il look con vestito rosso è un omaggio alla madre Il figlio di Madonna David Banda oggi ha 16 anni ed è un’icona di stile genderless: indossa l’abito rosso ispirandosi a un famoso look della madre del 1993.

A cura di Beatrice Manca

Con il suo stile camaleontico Madonna ha ridefinito le tendenze degli anni Ottanta, degli anni Novanta e del Duemila. Sempre nuova, sempre mutevole, sempre in anticipo sui tempi. Quando pensiamo al suo stile ci vengono subito in mente i look anni Ottanta con body, calze a rete e bandana, ma è la Madonna " anni '90" a dettare le tendenze oggi. La prova? Gucci ha ricreato un abito ispirato a un suo celebre look sportivo del 1993: il vestito cult oggi viene sfoggiato con orgoglio dal figlio David Banda, che oggi ha 16 anni e copia i look della madre popstar.

Il figlio di Madonna oggi è un'icona di stile genderless

Madonna ha pubblicato sui social una foto di una "serata in famiglia" con David Banda, il figlio adottato insieme a Guy Ritchie. Insieme sono andati a vedere l'incontro di pugilato tra Gervonta Davis e Rolando Romero al Barclays Center di Brooklyn a New York. Per l'occasione madre e figlio hanno sfoggiato look coordinati, entrambi in Adidas. La popstar ha indossato un passamontagna in pizzo nero e una tuta della nuovissima collaborazione Adidas e Balenciaga, presentata pochi giorni durante la sfilata Resort 2023 a Wall Street. Ma è stato il figlio di Madonna a rubare la scena con il suo vestito rosso: oggi David ha sedici anni ed è un'icona di stile genderless. Per l'uscita newyorkese ha scelto un abito rosso con scollatura a V e l'iconica tripla striscia bianca di Adidas, un modello della collaborazione tra Adidas e Gucci. Non tutti sanno che il look è stato scelto proprio in omaggio alla madre!

Madonna in adidas x Balenciaga e David Banda in adidas x Gucci

Gucci omaggia un look iconico di Madonna

L'abito rosso indossato da Banda appartiene infatti alla collezione adidas X Gucci. Lo avevamo visto in passerella durante la sfilata Exquisite Gucci Autunno/Inverno 2022-23, alla Milano Fashion Week e ora lo ritroviamo indossato dal figlio di Madonna. Non è affatto un caso: l'abito di ispira a un celebre look di Madonna. Nel 1993 la popstar si presentò alla prima del film Sleepless in Seattle con un look sportivo che fece epoca: abito Adidas rosso, sneakers coordinate e treccine. Alessandro Michele si è ispirato a quel look per la nuova collezione e David Banda è il testimonial perfetto: rifiuta le etichette e sfoggia con nonchalance l'abito rosso, abbinandolo alle sneakers nere e alla borsa "logata" Madame X, il titolo di un celebre album di Madonna. Lo stile, in casa Ciccone, è una questione di famiglia!