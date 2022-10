Chiara Ferragni coi maxi stivali rosso fuoco: in autunno si indossano sotto la gonna al ginocchio Chiara Ferragni è la regina fashion del nostro paese e nelle ultime ore ne ha data l’ennesima prova. Per l’autunno ha sfoggiato un look tutto di pelle, abbinando la gonna midi a un paio di maxi cuissardes rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è impegnatissima sul fronte professionale: oltre a portare avanti la sua attività da imprenditrice, è anche alle prese con il futuro debutto al Festival di Sanremo. Come se non bastasse, starebbe anche lavorando a un progetto top secret (anche se non vede l'ora di rivelare tutto come lei stessa ha spiegato sui social). È proprio per vivere questa nuova emozione "segreta" che ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per l'autunno: ha abbinato un completo di pelle con la gonna midi a un paio di maxi cuissardes rosso fuoco. In quante prenderanno ispirazione da lei per un outfit da business woman glamour?

Il look tutto di pelle di Chiara Ferragni

Poco prima di essere messa "a tappeto" dalla febbre alta Chiara Ferragni aveva preso parte a un impegno professionale top secret e per l'occasione si era trasformata in una business woman dall'animo glamour. Se nei giorni scorsi aveva puntato sul classico tailleur con tanto di cravatta, questa volta ha preferito qualcosa di più aggressivo ma ugualmente di tendenza: un completo tutto di pelle. Ha abbinato una giacca monopetto lunga e con due tasche sui lati a una gonna coordinata, per la precisione un modello midi e a vita alta con un maxi spacco frontale. Per completare il tutto ha scelto un top con lo scollo all'americana decorato con una stampa optical in bianco e nero.

Chiara Ferragni con gli stivali Fendi

A rendere l'outfit ancora più fashion e audace sono state le scarpe. Niente classici décolleté, mocassini o mules, l'imprenditrice ha preferito un paio di maxi cuissardes a contrasto, ovvero in rosso fuoco. Hanno la punta e il tacco a spillo, sono firmati Fendi e sono alti fin sopra la coscia (costano oltre 1.500 euro). Dove li avevamo già visti? Alla sfilata milanese della nota Maison, dove la Ferragni li aveva sfoggiati con abito lungo e gilet "peloso" con le tasche laterali. Insomma, a quanto pare gli stivali alla coscia sono il must dell'autunno e possono essere abbinati anche alle gonne al ginocchio come ha fatto Chiara.