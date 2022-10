Chiara Ferragni in giacca e cravatta: è una business woman col completo doppiopetto Chiara Ferragni è una business woman di successo e ora lo ha dimostrato anche con il look. Ha puntato su un rigoroso e glamour tailleur total black, apparendo seria ed elegante in giacca e cravatta.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni continua a lavorare a pieno ritmo dando prova del fatto che la sua attività da imprenditrice è più attiva che mai. Ha firmato ogni tipo di prodotto col brand che porta il suo nome, dagli abiti alle borse, fino ad arrivare ai gioielli e ai quaderni per la scuola: ormai è evidente che riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Non è impegnata solo sul fronte aziendale, viene anche scelta spesso come testimonial di shooting fashion e, come se non bastasse, presto sarà anche tra le co-conduttrici di Sanremo. Nelle ultime ore, dunque, ha pensato bene di dimostrare anche con il look di essere una business woman: ecco cosa ha indossato.

Chiara Ferragni in versione iena

Siamo sempre stati abituati a vedere Chiara Ferragni in abiti glamour e sensuali: la sua vita da donna in carriera, infatti, non le ha mai impedito di indossare capi sbarazzini e super trendy, dai look scintillanti agli originali maglioni "fruttati". Ora, però, ha cambiato registro e ha puntato tutto su qualcosa di più classico e rigoroso da perfetta imprenditrice. Sui social ha infatti sfoggiato un tradizionale completo total black, apparendo impeccabile e di classe in giacca e cravatta. Il dettaglio che molti fan hanno notato? Sembra essere pronta per diventare la nuova iena del programma omonimo di Italia 1.

Chiara Ferragni in Sportmax

Chi ha firmato il tailleur doppiopetto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni riesce a essere glamour anche in versione classica. Non ha scelto, infatti, un semplice tailleur dalla linea tradizionale, ha puntato su un modello iper fashion destinato a diventare il must dell'Autunno/Inverno 2022-23. Ha infatti sfoggiato un tailleur total black della collezione F/W 2022 di Sportmax con pantaloni a zampa a vita alta e blazer doppiopetto con le spalline imbottite, completando il tutto con camicia di seta bianca e un nastrino nero annodato come una cravatta. Non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté a punta, e ha aggiunto un tocco di originalità con un paio di maxi orecchini gold a medaglione. Nella didascalia dell'album ha poi commentato: "Onestamente, mi sono sentito la più cattiva di tutti con questo vestito".