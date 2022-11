Kate Middleton è già pronta per Natale: sfida la pioggia col maxi cappotto rosso Kate Middleton ha presenziato a una partita di rugby della nazionale inglese. Tra gli spalti ha “anticipato” il Natale con un look rosso: in quanti prenderanno ispirazione dal suo stile durante le prossime feste?

A cura di Valeria Paglionico

Dopo essere rimasta per 15 giorni lontana dai riflettori, così da dedicarsi al 100% ai figli, Kate Middleton è tornata alla normale routine lavorativa. Nell'ultima settimana è apparsa spesso in pubblico e, tra camicie a pois e total look color cammello, ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile. Nelle ultime ore è stata immortalata tra gli spalti del DW Stadium di Wigan durante la partita Inghilterra – Papua New Guinea, match tenutosi in occasione dei quarti di finale della Rugby League World Cup. Ha affrontato la pioggia battente puntando tutto sul rosso: così facendo ha dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà durante le prossime feste di Natale.

Chi ha firmato il cappotto rosso di Kate Middleton

Manca poco più di un mese all'inizio delle feste di Natale e Kate Middleton sembra già essere prontissima per dare il via alla stagione più magica dell'anno. Lo ha dimostrato con il look sfoggiato nelle ultime ore alla partita di rugby della nazionale inglese. La principessa del Galles ha puntato sul colore più gettonato della stagione Autunno/Inverno 2022-23, il rosso rubino, apparendo glamour e bon-ton tra gli spalti. Ha riciclato un maxi cappotto firmato Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti, per la precisione un modello avvitato lungo fino alle caviglie con l'abbottonatura doppiopetto. Dove lo avevamo già visto? A degli eventi reali natalizi del 2020.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Perché Kate Middleton aveva un fiore sul cappotto

La principessa ha completato il tutto con degli accessori a contrasto ma sempre sulle nuance del rosso scuro, dalla gonna midi plissettata al maglioncino a collo alto. Non sono mancati i tacchi alti ma questa volta larghi, ha infatti indossato un paio di maxi stivali di camoscio marroni, perfetti per affrontare con stile una giornata di pioggia. Sul bavero del cappotto, inoltre, ha appuntato una spilla a forma di papavero. Perché ha scelto proprio questo fiore? Si tratta del simbolo del Remembrance Day inglese, la giornata in cui vengono ricordati i caduti durante la Prima Guerra Mondiale (anche se i Royals sono soliti indossare l'iconico fiore per tutto il mese di novembre).

Leggi anche Kate Middleton è icona di stile anche a Natale: il suo maglione rosso è il più desiderato delle feste