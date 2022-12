Kate Middleton rivoluziona il look di Natale: è country con cappotto verde e piuma in testa Per il primo Natale da principessa del Galles Kate Middleton ha abbandonato i classici abiti rossi o in tartan, puntando su un look (sostenibile) da perfetta lady di campagna.

A cura di Beatrice Manca

Per il primo Natale da principessa di Galles le aspettative sui look di Kate Middleton erano alle stelle: nel corso degli anni ci ha abituati a perfetti festive outfit sui toni del rosso, del verde smeraldo o in tartan. Quest'anno invece ha deciso di dare una svolta "country-chic" e sostenibile al guardaroba, scegliendo una mise da perfetta gentildonna di campagna.

Il primo Natale da principessa del Galles di Kate Middleton

La mattina di Natale Kate Middleton ha partecipato con il resto della famiglia alla tradizionale funzione religiosa a Sandringham: c'erano ovviamente re Carlo e Camilla, elegante in blu, il principe William, i figli George e Charlotte e per la prima volta c'era anche il figlio più piccolo, Louis, adorabile con i calzoncini corti nonostante il freddo.

Kate Middleton a messa con i figli

Quest'anno Catherine è principessa del Galles, moglie dell'erede al trono: per l'apparizione natalizia ha stupito tutti con un colore che apparentemente nulla c'entrava con il mood delle feste, il verde militare.

Kate Middleton in Alexander McQueen e stivali Gianvito Rossi

Il look natalizio di Kate Middleton è riciclato

Kate Middleton ha indossato un coat dress avvitato di Alexander McQueen abbinandolo a comodi stivali in camoscio marroni (un modello su misura di Gianvito Rossi). La scelta è un implicito omaggio a re Carlo e all'amore per la moda sostenibile: il cappotto era già stato indossato nel 2020, con accessori diversi. Stavolta la principessa ha rifinito il look con orecchini pendenti e un nuovo cappello a tesa larga di Philip Treacy, con una piuma sopra all'orecchio.

La principessa di Galles con un cappello Philip Treacy

Il look rappresenta una svolta "country-chic" nel guardaroba della principessa: l'ispirazione non può che essere la defunta regina Elisabetta, che amava la campagna e la vita all'aria aperta sopra ogni cosa. Ancora una volta, Kate Middleton non sbaglia un colpo!