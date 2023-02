Kate Middleton ricicla il cappotto cammello: i suoi nuovi orecchini si ispirano agli anni ’80 Kate Middleton è tornata in pubblico dopo i Bafta e ancora una volta ha riciclato il look. Questa volta il capo “già visto” è il cappotto cammello, abbinato a un paio di orecchini in stile anni ’80.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II è morta, il principe William è salito nella linea di successione al trono, diventando il prossimo futuro re. Insieme a lui anche Kate Middleton è "cresciuta di livello", ottenendo il titolo di principessa del Galles, in precedenza appartenuto a Lady Diana. Non sorprende, dunque, che partecipi sempre più spesso a eventi e incontri istituzionali in rappresentanza della corona. Lo ha fatto proprio di recente: ha visitato la Oxford House Nursing Home a Slough, una casa di cura a gestione familiare dove ha chiacchierato sia con i membri dello staff che con i pazienti. Non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue, anche se è tornata alla sua più grande passione, quella per il riciclo.

Il look riciclato di Kate Middleton

L'avevamo lasciata con con l'abito da diva durante la sua ultima apparizione pubblica ai Bafta 2023, oggi ritroviamo Kate Middleton in una nuova versione super trendy ma "già vista". Per visitare la casa di cura a Slough ha indossato uno dei capi must dell'inverno, il cappotto cammello, anche se ha ridotto al minimo gli sprechi riciclando un vecchio accessorio. Ha infatti sfoggiato un modello lungo e minimal firmato Max&Co, lo stesso che proprio qualche mese fa aveva abbinato a un elegantissimo full color look, ovvero con abito e scarpe color cammello. Qual è il prezzo del soprabito? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 526 euro.

Kate Middleton col cappotto Max & Co

Kate Middleton in blu navy

Una volta tolto il cappotto, Kate ha rivelato un adorabile completo a contrasto in blu navy. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo di Jigsaw a un dolcevita di cachemire in tinta di Kiltane, completando il tutto con un cinturone che le ha segnato il punto vita. Non è mancata la borsetta coordinata, per la precisione un modello firmato Polène Paris con chiusura e catena in oro, mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per dei décolleté col tacco basso e quadrato di Emmy London. A fare la differenza sono stati gli orecchini "a bottone" sempre in blu ma con dei dettagli gold all'interno. In quanti si ispireranno al loro stile anni '80 per completare gli outfit invernali?

