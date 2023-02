Kate Middleton ruba la scena ai Bafta 2023 con l’abito monospalla e i guanti da diva Indossereste mai lo stesso vestito due volte allo stesso evento? Kate Middleton corre il rischio e vince la scommessa di stile sul red carpet dei Bafta.

A cura di Beatrice Manca

Il red carpet dei Bafta Awards 2023 ha visto la presenza di numerose star internazionali – da Cate Blanchett a Carey Mulligan – ma i più fotografati sono stati indubbiamente il principe William e la consorte Kate Middleton. Elegantissimi e affiatati (tanto da concedersi anche qualche rara carezza) sono stati le star della serata e hanno mostrato un nuovo stile: la principessa di Galles ha riciclato un abito bianco dandogli un nuovo twist con lunghi guanti neri e un paio di orecchini low cost!

Kate Middleton sul red carpet dei Bafta con l'abito riciclato

La presenza dei reali ai prestigiosi premi britannici non è solo simbolica: il principe William è il presidente della British Academy of Film and Television Arts, motivo per cui la coppia è una presenza fissa dell'evento. Quest'anno però Kate Middleton si è superata in fatto di stile e il suo look in bianco e nero rappresenta una nuova fase del suo stile, più matura e consapevole, senza paura di correre qualche rischio.

Il principe William e Kate Middleton, in Alexander McQueen

Partiamo dall'abito: si tratta di un modello monospalla bianco di Alexander McQueen, caratterizzato dal fitto plissé su busto e gonna. La principessa lo aveva già indossato allo stesso evento, nel 2019, ma stavolta ha deciso di fare un piccolo restyling: al posto del fiore sulla spalla ha lasciato un fiocco morbidamente drappeggiato e ha aggiunto gli opera gloves neri, come vuole la moda dell'inverno 2023.

Kate Middleton con lo stesso abito nel 2019

I guanti lunghi da diva sono il tocco di grinta che rende il look indimenticabile.Al suo fianco il principe William invece indossava un abito con giacca doppiopetto in velluto, confermando la passione della coppia per i look coordinati.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Gli orecchini low cost di Kate Middleton ai Bafta 2023

Sappiamo che Kate Middleton è la regina dell'upcycling e della moda sostenibile, ma lo è anche dello stile low cost: sul red carpet ha sfoggiato con disinvoltura un paio di orecchini pendenti con fiori dorati firmati… Zara! Il prezzo di vendita è di 15,95 euro, ma sono ovviamente già sold out. Per completare il look ha scelto una clutch Jimmy Choo e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle: l'abito sarà lo stesso, ma la principessa lo porta con una sicurezza tutta nuova.

I principi di Galles ai Bafta

La ‘pacca' di Kate Middleton al principe William

Oltre ai look, però, in queste ore è diventata virale una clip che ritrae un momento d'affetto della coppia: sembra infatti che alla fine del tappeto rosso Kate Middleton abbia dato una piccola pacca al marito William proprio sul fondoschiena. Un ‘love pat', come lo chiamano gli inglesi. Il gesto è stato immortalato da un video di Vogue ma come molti fanno notare, potrebbe essere stato un gesto della mano frainteso per la prospettiva del video. Kate e William infatti conoscono troppo bene il protocollo per lasciarsi andare a un semplice abbraccio, figurarsi un gesto così poco royal!