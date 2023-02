Bafta 2023, i look sul red carpet: Anya Taylor-Joy e Cate Blanchett regine di eleganza Dal total white di Lily James ai colori accesi di Florence Pugh e Catherine Zeta-Jones: i look più belli sul tappeto rosso dei Bafta Awards a Londra.

A cura di Beatrice Manca

Anya Taylor–Joy in Schiaparelli Couture, Cate Blanchett in Maison Margiela, Lily James in Tamara Ralph

La stagione degli Award è entrata nel vivo, tra premi e red carpet gremiti di star. A Londra sono andati in scena i Bafta 2023, i premi britannici per film e tv che molti considerano gli apripista degli Oscar. Sul tappeto rosso hanno sfilato anche i principi di Galles: Kate Middleton ha incantato con un abito riciclato bianco. Ma la gara di stile è tutta da giocare: da Lily James a Cate Blanchett, da Anya Taylor Joy a Julianne Moore, ecco i look più belli dal red carpet.

Anya Taylor-Joy con il mantello couture

La moda sui red carpet torna a farci sognare: tra i look più fotografati di questa edizione dei Bafta c'è sicuramente la cappa di Anya Taylor-Joy, una creazione couture di Schiaparelli direttamente dalle passerelle parigine. L'attrice ha scelto un mini abito di velluto color champagne con piccoli fiocchi, completato da una cappa adagiata sui capelli biondi, lunga fino ai piedi, abbinando un paio di sandali scintillanti Aquazzura. Il look arriva dalla sfilata Haute Couture di Schiaparelli presentata il mese scorso a Parigi ed è impreziosito da un collier d'archivio del 1972 di Tiffany&Co. in oro e diamanti.

Anya Taylor–Joy in Schiaparelli Haute Couture con gioielli Tiffany&Co.

Sul tappeto rosso torna il colore

Sul red carpet dei Bafta è tornato il colore: dal celeste polvere dell'abito Fendi couture di Lashana Lynch fino all'arancio brillante dell'abito di Florence Pugh, avvolta in una nuvola di tulle firmata Nina Ricci by Harris Reed. L'attrice brillava con gioielli Tiffany&Co.: orecchini, anelli e girocollo sono tempestati di diamanti.

Florence Pugh in custom Nina Ricci by Harris Reed

Catherine Zeta-Jones ha stupito tutti con un abito arcobaleno monospalla sui toni del lilla e del giallo, con un lungo strascico drapeggiato: i giorni dark da Morticia Addams sono decisamente alle spalle.

Catherine Zeta–Jones in Tony Ward Couture

I look total black sul red carpet dei Bafta

Non manca mai però il total black, quintessenza dell'eleganza: Cate Blanchett ha indossava un lungo abito in velluto nero firmato Maison Margiela, completato da gioielli Louis Vuitton. Anche lei, come Kate Middleton, ha scelto un abito riciclato: una creazione di John Galliano indossata agli Academy Awards del 2015.

Cate Blanchett in Maison Margiela

Nero anche per Carey Mulligan, che ha scelto la semplicità di un abito a maniche lunghe di Dior. Più glamour Julianne Moore, in un abito Saint Laurent con maniche di piume bianche a contrasto. La vincitrice Emma Mackay (famosa per il suo ruolo in Sex Education) è apparsa scintillante in un abito Saint Laurent.

Carey Mulligan in Dior

Sul versante opposto, c'erano le affezionate del total white: dalla principessa di Galles in Alexander McQueen a Geri Halliwell, fino a Lily James che ha indossato un abito di Tamara Ralph con un "ventaglio" di perle sulla scollatura.

Lily James in Tamara Ralph

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla notte degli Oscar che, il mese prossimo, promette scintille in fatto di look!