Come vestirsi a Capodanno 2022: accendi il look con i pantaloni metallizzati oro o argento Cerchi un’idea originale per i look di Capodanno? Brindisi con gli amici last minute? Niente paura: i pantaloni metallic sono la soluzione salva look per gli outfit delle feste.

A cura di Beatrice Manca

Aniye Records, Paola Di Benedetto in Pinko, Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La holiday season è entrata ufficialmente nel vivo: tra brindisi, cene, pranzi e feste, gli ultimi giorni di dicembre sono un vero e proprio vortice di uscite. Parola d'ordine: scintillare! Le tendenze moda Autunno/Inverno 2022-23 si sono accese di nuova luce e propongono i pantaloni più cool della stagione: oro, argento o glitter. Il capo salva look perfetto per Capodanno e non solo.

I pantaloni metallic sono la tendenza dell'inverno 2023

Le passerelle Autunno/Inverno 2033-23 si sono riempite di lurex, glitter e sfumature metallizzate sui toni preziosi dell'oro e dell'argento. Chanel e Prabal Gurung propongono pantaloni glitter da portare sia di giorno che di sera sotto maxi pullover o con una giacca sartoriale, mentre Alberta Ferretti dipinge i pantaloni dal taglio fluido con pennellate argentate. Dolce&Gabbana e Anye Record invece puntano sulla luminosità dell'oro.

I pantaloni argentati di Alberta Ferretti

I pantaloni glitter perfetti per Capodanno

La notte di Capodanno si può (anzi si deve) giocare con paillettes e cristalli. Se cercate un'alternativa al solito abito perché non puntare su pantaloni glitter? Sia in versione completo – da vera rockstar – che con un semplice crop top vi faranno splendere senza rinunciare alla comodità. Ai piedi? Sandali con i listini o decolleté a punta, in pieno revival anni Duemila.

Pantaloni di paillettes AndreAdamo

Come abbinare i pantaloni oro e argento

I pantaloni metallizzati possono anche essere indossati di giorno in chiave più casual, per un pranzo di famiglia al ristorante o un brindisi con gli amici. La chiave è sdrammatizzarli con maxipullover in tinte neutre o una camicia oversize. L'oro sposa perfettamente il bianco, per un look sofisticato e glamour al tempo stesso.

Dolce&Gabbana

Il bronzo sposa benissimo il rosso scuro o il marrone tabacco, l'argento invece è perfetto con un maglione grigio ton-sur-ton – come fa Paola Di Benedetto – blu notte o nero. Ai piedi ankle boots a punta, dal sapore rock, e ovviamente accessori che riprendano la sfumatura scelta nei pantaloni.

Paola Di Benedetto in Pinko

Glamour, elegante o cozy: le possibilità per la notte di Capodanno sono infinite, ma i pantaloni metallic ci faranno compagnia fino all'arrivo della primavera per una serata speciale o, semplicemente, per quando vogliamo sentirci rockstar!