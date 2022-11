I pantaloni in pelle sono la tendenza dell’autunno 2022: i modelli e gli abbinamenti da provare Oversize o aderenti, neri o colorati, a vita bassa o altissima: in qualunque versione, i pantaloni in pelle sono il must have dell’Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Diesel, Miu Miu, Capasa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un po' da rockstar e un po' da principessa. I pantaloni in pelle sono tra i modelli must della moda Autunno/Inverno 2022-23 e le passerelle li declinano in mille versioni: aderenti o oversize, dal taglio dritto o cargo, in vernice o colorati. Non più, insomma, un capo da motociclista ma un nuovo classico del guardaroba che conquista anche star e teste coronate.

I pantaloni in pelle sono la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23

La pelle è l'indiscussa protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2022-23 e ha conquistato ogni angolo del guardaroba, dai cappotti agli abiti. Tra i modelli di pantaloni da avere quest'anno, quindi, ci sono anche quelli leather. Le possibilità di scelta sono infinite, partendo dai classici biker pants neri di Alexander McQueen, Chloé e Dior.

I pantaloni in pelle nera di Dior

La novità, quest'anno, sono le versioni colorate e chic, dal taglio quasi sartoriale: Chanel fa sfilare un paio di pantaloni in pelle verde pistacchio abbinati a un pullover rosa candy, mentre Bottega Veneta propone un modello viola con le pence.

I pantaloni in pelle viola di Bottega Veneta

Come abbinare i pantaloni di pelle

I pantaloni in pelle, anche nelle versioni eco, sono un successo annunciato nella moda invernale: la consistenza è quella giusta per la stagione più fredda, l'attitudine pure. Di giorno si indossano giocando sui contrasti: i pantaloni in pelle neri sono perfetti con la più minimal delle camicie bianche, quelli larghi e colorati diventano cozy con un pullover fantasia.

I pantaloni in pelle DROMe

Di sera i pantaloni in pelle, aderenti o oversize, rivelano tutto il loro carico di sensualità: via libera a crop top, body aderenti e giacche oversize.

I pantaloni in pelle oversize di AndreAdamo

Se anche regine e principesse li indossano (in prima fila c'è Charlene di Monaco allo stadio) chi siamo noi per non provarli nelle prime giornate fredde?