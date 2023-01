Quando iniziano i saldi 2023 online, gli sconti invernali da Farfetch a Zara I saldi invernali 2023 danno l’opportunità di fare acquisti a prezzi convenienti sia nei negozi fisici che online: ecco quando iniziano e quanto durano.

A cura di Giusy Dente

È tempo di saldi invernali 2023. Iniziato l'anno nuovo, in tutte le regioni d'Italia è ora il momento di offrire al pubblico i tanto attesi sconti e promozioni. Il 2 gennaio è stata la fatidica data per due sole regioni: hanno fatto da aprifila Sicilia e Basilicata seguite da Valle d'Aosta e dal resto delle regioni nei giorni successivi. Per i più pigri, coloro che sono impossibilitati a uscire o semplicemente per chi non ha voglia di sfidare il freddo, è possibile fare acquisti comodamente seduti sul divano di casa. I saldi invernali 2023, infatti, come sempre interessano anche gli e-commerce dei principali brand (di moda e non solo).

Quando iniziano i saldi online 2023

C'è da prestare molta attenzione nel periodo di saldi, perché la truffa è dietro l'angolo. Gli esperti consigliano di recarsi nei negozi con le idee chiare, magari dopo aver accuratamente selezionato la merce nei giorni precedenti. È buona norma anche che sui cartellini siano indicati in modo chiaro prezzo di partenza, prezzo scontato e percentuale di sconto. In caso di acquisti online è importante accertarsi dell'affidabilità del sito, per non avere brutte sorprese col pagamento.

Sono attualmente in corso su Zara sconti fino al 40%, su MyTheresa fino al 60%, su Luisaviaroma dal 30% al 70% e su Farfetch fino al 60%. Anche il sito di Decathlon offre una selezione di merce scontata fino al 50%. Al momento possono accedere ai pre saldi invernali 2023 di Intimissimi solo i membri registrati al sito: poi potranno approfittarne tutti. Riguardano solo i clienti Calzedonia Lovers i pre saldi in corso sul sito del brand, che hanno a disposizione il 50% su articoli selezionati. Dopo gli iscritti al programma fedeltà di Calzedonia, la percentuale sarà applicata a tutti, anche i non iscritti al club.

Quanto durano i saldi invernali 2023 online

La durata dei saldi non è la stessa in tutt'Italia: variano di regione in regione le date di inizio e fine e anche il periodo interessato. A stabilire come procedere sono le Regioni stesse, di comune accordo con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e le imprese del commercio. Gli e-commerce seguono le tempistiche dei negozi fisici, anche se solitamente possono cominciare un po' prima (per agevolare i clienti affezionati e dare la possibilità agli iscritti di approfittare in anteprima dei ribassi).